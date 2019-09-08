Культура
Газета.RuНино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала. Комментируя свое решение не выступать в России, Катамадзе пояснила, что этот вопрос является для нее сверхважным и очень деликатным.
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Политика
Народное собрание Ингушетии избрало Калиматова главой республики
"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
ТАСС 05:40
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Общество
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых – зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
РИА Новости 07:17
Авто
Hymer показала уникальный дом на колёсах будущего
Немецкая компания Hymer, известная как производитель лучших кемперов в мире, представила новую концептуальную модель VisionVenture на базе Mercedes-Benz Sprinter.
Автоновости дня 01:48
Футбол
Сборной Албании включили гимн Андорры перед гостевым матчем во Франции
Организаторы матча между сборными Франции и Албании, проходившего на стадионе «Стад де Франс», допустили ошибку, включив гимн Андорры вместо албанского, сообщает Virgin Media Sport.
РБК 06:30
Шоу-бизнес
Экс-жена Петра Чернышева высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк
Экс-супруга фигуриста выразила уверенность, что даже если у Заворотнюк действительно имеются серьезные проблемы со здоровьем, то она и ее муж сделают все, чтобы поставить ее на ноги.
Bimru.ru 07:12
Происшествия
Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины
Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
Политика
Песков напомнил о нерешенных проблемах в отношениях с Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио, что вызывает сожаление у Кремля.
Известия 08:22
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Два сбоя произошло в системе онлайн-голосования на выборах в Москве
Примерно в 11:30 произошел второй сбой. Систему решили приостановить на час для устранения неполадок.
Эхо Москвы 08:00
Армия и оружие
Израильская компания IWI представила новую штурмовую винтовку Arad
Компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую штурмовую (автоматическую) винтовку собственной разработки и производства "Арад".
Военное обозрение 06:30
Политика
Анонсированы прямые поезда из Донецка в Москву и Питер
Железнодорожное сообщение между ДНР и Россией запустят в ближайшее время, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Вести.Ru 08:29
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Общество
В Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на выборах
В Санкт-Петербурге зафиксировали фейковые сообщения о нарушениях на избирательных участках.
Life.ru 08:41
Общество
Вильфанд рассказал о нетипичной для сентября погоде в Москве
«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:44
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
Новое нападение на члена избирательной комиссии произошло в Петербурге
Как рассказал сам пострадавший Родион Поручиков интернет-изданию "Медиазона", неизвестный мужчина ударил его по лицу, когда член комиссии пытался узнать его личность.
Эхо Москвы 08:30
Политика
Памфилова пригрозила «доской антипочёта» дезинформаторам о выборах
RT на русском 05:07
Футбол
Пике: «Фергюсон был мне как второй отец»
Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.
Sport24.ru 06:49
Армия и оружие
Термоядерные бомбы США оказались дефектными
Газета.Ru 07:47