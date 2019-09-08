Культура

Газета.RuГазета.RuНино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала. Комментируя свое решение не выступать в России, Катамадзе пояснила, что этот вопрос является для нее сверхважным и очень деликатным.
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Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам

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Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

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Катамадзе призналась в любви к российским фанатам

Телеканал 360°04:34

Катамадзе на украинском ТВ призналась в любви к россиянам

Взгляд.ру04:26
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"Народным собранием Республики Ингушетия на должность главы Республики Ингушетия избран Калиматов Махмуд-Али Макшарипович", - сказал председатель счетной комиссии Батыр Хамхоев, озвучивая итоги тайного голосования.
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Пассажиры московского метро и Московского центрального кольца (МЦК) за два прошедших месяца оставили на станциях и в вагонах поездов почти 1,9 тысячи различных предметов, большая часть из которых – зонты, рюкзаки и сумки с вещами, отметили в информационном центре.
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Утонувший на Кипре ребенок оказался гражданином Украины

Посольство России на Кипре сообщило, что утонувший трехлетний мальчик не россиянин, а является гражданином Украины, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:25
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Песков напомнил о нерешенных проблемах в отношениях с Японией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Токио, что вызывает сожаление у Кремля.
Известия 08:22
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Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

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МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
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Политика

Два сбоя произошло в системе онлайн-голосования на выборах в Москве

Примерно в 11:30 произошел второй сбой. Систему решили приостановить на час для устранения неполадок.
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Израильская компания IWI представила новую штурмовую винтовку Arad

Компания Israel Weapon Industries (IWI) представила новую штурмовую (автоматическую) винтовку собственной разработки и производства "Арад".
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Анонсированы прямые поезда из Донецка в Москву и Питер

Железнодорожное сообщение между ДНР и Россией запустят в ближайшее время, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
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Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли

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«С понедельника и в течение последующих дней четырех, практически до конца рабочей недели, однородный режим погоды: переменная облачность, без осадков, ночные температуры около 8–13 градусов тепла и дневные — до 20–25 градусов тепла», — цитирует Вильфанда ТАСС.
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Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
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На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
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Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC

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Новое нападение на члена избирательной комиссии произошло в Петербурге

Как рассказал сам пострадавший Родион Поручиков интернет-изданию "Медиазона", неизвестный мужчина ударил его по лицу, когда член комиссии пытался узнать его личность.
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Врио губернатора Сахалина лидирует на выборах главы региона

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Не хочу управлять 24 игроками и их эго. Я вижу себя в одежде бизнесмена. Сэр Алекс Фергюсон был мне как второй отец.
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Термоядерные бомбы США оказались дефектными

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