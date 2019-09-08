Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что любит своих российских поклонников в эфире украинского телеканала. Комментируя свое решение не выступать в России, Катамадзе пояснила, что этот вопрос является для нее сверхважным и очень деликатным.

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

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