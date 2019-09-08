Политика
Lenta.ruНино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников. Запись эфира передачи доступна на YouTube.
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Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Единый день голосования начался в России 8 сентября
Единый день голосования, в рамках которого выбираются главы субъектов РФ и парламентарии, начался по всей России в воскресенье, 8 сентября.
iReactor вчера в 17:51
Футбол
«Анжи» поблагодарил Это’О за годы в клубе
Sport24.ru 05:41
Политика
Работа системы электронного голосования в Москве возобновлена
Система голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу.
ТАСС 04:48
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC - в Абу-Даби российский боец одержал досрочную победу над Дастином Порье, заставив американца сдаться в третьем раунде.
Газета.Ru 04:29
Футбол
Утверждены даты матчей «Зенита» с ЦСКА, «Спартаком» и «Локомотивом»
Российская Премьер-лига утвердила расписание игр в чемпионате страны по футболу с 9-го по 19-й туры.
78.ru 01:43
Происшествия
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек
В столице полиция задержала 61-летнюю пенсионерку, которую подозревают в жестоком убийстве мужчины и женщины.
Российская газета 03:02
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК вчера в 17:59
Политика
В Гонконге у генконсульства США собрались сотни демонстрантов
Сотни антиправительственных демонстрантов в Гонконге с американскими флагами в руках собрались в воскресенье перед зданием генконсульства США в центре города.
ТАСС 03:52
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 20:43
Политика
В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией
Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Происшествия
В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам
Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.
Российская газета 05:17
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Политика
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины не признает легитимность региональных выборов в Крыму и призывает мировое сообщество усилить политическое и экономическое давление на Россию.
РИА Новости Крым 05:32
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Единоборства
Нурмагомедов пообещал помочь благотворительному фонду Порье
RT на русском вчера в 17:08
Политика
На выборах губернатора Сахалина проголосовала почти треть избирателей
Явка на выборы губернатора Сахалина составила 27,13 % по данным на 15 часов. Об этом сообщили в областном избиркоме.
ФедералПресс 01:46
Экономика
Новая пенсионная реформа ожидает россиян
В министерстве финансов России рассказали о подготовке закона о новой системе пенсионных накоплений.
РЕН ТВ 06 сентября в 21:14
Политика
Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе
Говорит Москва вчера в 10:48
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru вчера в 16:18