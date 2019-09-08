Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников. Запись эфира передачи доступна на YouTube.

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

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