Политика
Lenta.ruНино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников. Запись эфира передачи доступна на YouTube.
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Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика
Один из кандидатов в Мосгордуму пожаловался на вброс бюллетеней на участке в районе Перова
На избирательном участке 1538 Нижегородского района города Москвы наблюдатели зафиксировали вбросы бюллетеней.
Эхо Москвы 06:30
Футбол
Эдерсон: с Коутинью «Бавария» стала одним из фаворитов Лиги чемпионов
С Коутиньо мюнхенцы стали одним из фаворитов на титул Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:05
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Политика
В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов
Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Экономика
Новая пенсионная реформа ожидает россиян
В министерстве финансов России рассказали о подготовке закона о новой системе пенсионных накоплений.
РЕН ТВ 06 сентября в 21:14
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика
Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%
По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются.
Российская газета 07:08
Здоровье
Доктор станет ближе
В Нацмедпалате обращают внимание и на необходимость в транспорте - автомобиль нужен и ФАПу, и районной больнице.
Российская газета 02:22
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился
Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Политика
В Европарламенте призвали отменить санкции против России
О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Ридус вчера в 14:08
Гаджеты
В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s
Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Происшествия
Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам
В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Политика
Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:34
Единоборства
Александр Емельяненко назвал слабую сторону Хабиба Нурмагомедова
Спортсмен выложил в своем личном аккаунте в Instagram видео, в котором назвал Хабиба «молодцом» и «чемпионом».
Вечерняя Москва 04:26
Политика
Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму
Коммерсантъ 07:10
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма
Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Политика Сегодня 06:59