Политика

Lenta.ruLenta.ruНино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Грузинская певица Нино Катамадзе в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1» заявила, что любит своих российских поклонников. Запись эфира передачи доступна на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Отказавшаяся выступать в России Катамадзе призналась в любви к россиянам

РИА Новости03:58

Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

Lenta.ru04:46

Отказавшаяся от концертов в РФ Катамадзе сказала, что любит русских

РЕН ТВ04:31

Объявившая бойкот России Катамадзе заявила о любви к россиянам

Московский Комсомолец04:35

Объявившая бойкот России Катамадзе призналась в любви к россиянам

URA.Ru05:25

Катамадзе призналась в любви к российским фанатам

Телеканал 360°04:34

Катамадзе на украинском ТВ призналась в любви к россиянам

Взгляд.ру04:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:31, Вашингтон
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией.
Известия 05:14
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Политика

Один из кандидатов в Мосгордуму пожаловался на вброс бюллетеней на участке в районе Перова

На избирательном участке 1538 Нижегородского района города Москвы наблюдатели зафиксировали вбросы бюллетеней.
Эхо Москвы 06:30
Футбол

Эдерсон: с Коутинью «Бавария» стала одним из фаворитов Лиги чемпионов

С Коутиньо мюнхенцы стали одним из фаворитов на титул Лиги чемпионов.
Чемпионат 06:05
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Спасатели обнаружили недалеко от города Дудинка на Таймыре сгоревшие останки частного вертолета Ми-2.
Газета.Ru 06:22
Политика

В Крыму ответили на протест МИД Украины из-за местных выборов

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за проведения местных выборов в Крыму.
RT на русском 07:13
Политика

Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ вчера в 09:58
Экономика

Новая пенсионная реформа ожидает россиян

В министерстве финансов России рассказали о подготовке закона о новой системе пенсионных накоплений.
РЕН ТВ 06 сентября в 21:14
Футбол

Сборная России тренируется в полном составе перед матчем с Казахстаном

Sports.ru 06:54
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Политика

Явка по электронному голосованию к часу дня составила 51,5%

По данным на 13:00, явка составила 51,5 процента. Сведения постоянно обновляются.
Российская газета 07:08
Здоровье

Доктор станет ближе

В Нацмедпалате обращают внимание и на необходимость в транспорте - автомобиль нужен и ФАПу, и районной больнице.
Российская газета 02:22
Единоборства

Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC

Вести.Ru 05:46
Здоровье

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Экс-солист группы «Челси» Роман Архипов женился

Роман Архипов женился на певице Алисе Огородниковой известной, как Eliss Roxx.
StarHit.ru вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Общество

Проезд в троллейбусах Ставрополя в день выборов сделали бесплатным

Своё ТВ 06:51
Футбол

Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
Политика

В Европарламенте призвали отменить санкции против России

О необходимости отмены антироссийских санкций заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Ридус вчера в 14:08
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Гаджеты

В Сети опубликованы все характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s

Новейшие характеристики долгожданного телефона Samsung Galaxy M30s появились в интернет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:32
Происшествия

Российский таксист открыл огонь по напавшим на него пассажирам

В Ленинградской области таксист выстрелил из травматического пистолета по напавшим на него пассажирам.
Lenta.ru 06:49
Наука

Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу

Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Политика

Нетаньяху рассказал о возможной встрече с Путиным в течение недели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в течение недели может посетить Россию и встретиться с президентом страны Владимиром Путиным.
Известия 06:34
Единоборства

Александр Емельяненко назвал слабую сторону Хабиба Нурмагомедова

Спортсмен выложил в своем личном аккаунте в Instagram видео, в котором назвал Хабиба «молодцом» и «чемпионом».
Вечерняя Москва 04:26
Политика

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму

Коммерсантъ 07:10
Происшествия

В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову

В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика

Павел Каранда стал новым министром внутренних дел Крыма

Генерал-майор Павел Каранда стал министром внутренних дел Крыма. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму.
Политика Сегодня 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
Обострение ситуации между Грузией и РоссиейБольше новостей по теме
Главное