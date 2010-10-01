Общество
Царьград«Нищеброды»: Виктория Боня оскорбила всех матерей России
В своём Instagram-аккаунте Боня раскритиковала оказание помощи лишившимся во время пандемии коронавируса работы. Она отметила, что те, "кто вчера получал по семь тысяч", теперь необоснованно получают большую помощь от государства.
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Политика
Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Пассажирский МС-21 испытали с выключенным двигателем
Самолет российского производства МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.
Народные новости 02:46
Происшествия
Граждане Азербайджана напали на полицейских в Дагестане
Взгляд.ру 15 июня в 20:56
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Норкин показал последнюю покупку покойной жены
Муж недавно скончавшейся радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фотографию раритетной чугунной печи, которую покойная заказывала для дачи еще до карантина.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Здоровье
Генпрокурор назвал главные проблемы российской медицины
Краснов напомнил, что для устранения проблем с лекарственным обеспечением населения по инициативе Генпрокуратуры были приняты необходимые правовые акты, касающиеся обязательной маркировки лекарств, ввоза не зарегистрированных в России препаратов, в которых остро нуждались люди.
ТАСС 05:36
Армия и оружие
Как Россия совершенствует зенитный комплекс «Тор-М2»
Российские специалисты разрабатывают модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2», способную преодолевать водные преграды, на колёсном шасси.
RT на русском 15 июня в 10:04
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге
Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие
В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57
Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
Авто
Hyundai рассказала, когда новая Creta появится в России
Новая Creta продаётся на рынке Индии, а также в Китае под именем Hyundai ix25.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Фигурное катание
Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России
РИА Новости 15 июня в 14:47
Происшествия
У заместителя курганского губернатора подозревают коронавирус
Тест на COVID-19 сдал заместитель губернатора Курганской области Анатолий Воробьёв, сообщает источник, близкий к правительственным структурам.
Область 45 03:14
Общество
Каждый пятый житель России откладывает деньги с зарплаты
Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных.
REGNUM 05:23
Футбол
«Краснодар» не сможет рассчитывать на Классона и Ари до конца сезона
Ари провёл 23 игры и забил восемь голов, в последний раз выходил на поле 15 марта в матче с "Сочи".
Pravda.Ru 04:45
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Общество
Минимальный размер пособия по безработице повысили в Оренбуржье
В Оренбургской области увеличили минимальный размер пособия по безработице после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.
РИА Оренбуржье вчера в 06:36
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Футбол
«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 16:56
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Общество
Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму
Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
Взгляд.ру 05:29
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 152 человека
На 17 июня в Ростовской области у 7951 человека подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com 04:39