Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.

Нисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно

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