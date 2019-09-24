Футбол

ЧемпионатЧемпионатНисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно

Алания — ЦСКА
сегодня
в 11:00
Кубок России, 1/16 Финала
Республиканский стадион «Спартак»
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.
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