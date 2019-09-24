Футбол
ЧемпионатНисимура — о матче с «Аланией»: ЦСКА настроен серьёзно
Нападающий ЦСКА Такума Нисимура поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с «Аланией», который состоится сегодня, 25 сентября, во Владикавказе.
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"Михалыч, пироги мама делала!" Дзагоевы встретили ЦСКА с тремя пирогами
Основа информационный сайтвчера в 14:53
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Энергетика
Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти быстрее ожидаемого
Уровень добычи нефти саудовской компанией Saudi Aramco восстанавливается с опережением графика после атаки на её предприятия.
REGNUM 04:47
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Политика
Путин и Мадуро проводят переговоры в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле двустороннюю встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который накануне прибыл в Россию с рабочим визитом.
ТАСС 04:40
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Шоу-бизнес
София Ротару удивила снимками с отдыха в Италии
Популярная певица София Ротару опубликовала фотографии из Италии, где она проводит отдых.
News.ru вчера в 00:58
Происшествия
Судно с российскими моряками село на мель у берегов Швеции
У берегов шведского города Хельсингборга на юге страны на мель село грузовое судно под флагом Гибралтара.
РБК 04:18
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Футбол
Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Матч ТВ 04:03
Политика
Джонсон прервал визит на Генассамблею ООН
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон срочно прервал свое участие в работе высокой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и вылетел в Лондон, сообщает Reuters.
Российская газета 05:04
Экономика
Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России
Французский ретейлер Auchan в пятый раз возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России.
RT на русском 04:53
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Энергетика
Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина готова к зиме
Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Киеве находится под угрозой срыва Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина готова к зиме, так как объем запасов топлива в подземных хранилищах газа в стране превысил 20 млрд куб. м, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:13
Общество
К выходным в Москве потеплеет до +14 градусов
Российская газета 04:56
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк оформила завещание
Анастасия Заворотнюк оформила завещание в палате московской клиники, сообщает «Дни.ру» 25 сентября.
REGNUM 05:21
Космос
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Naked Science 03:59
Кино
От России на «Оскар» выдвинут фильм «Дылда»
В городе R вчера в 14:04
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК вчера в 17:00
Происшествия
В Донецке происходят взрывы на складе боеприпасов
Московский Комсомолец 04:39
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Армия и оружие
В России начат выпуск американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS начала серийное производство полуавтоматической винтовки AR-15 американского образца.
Российская газета 03:16
Политика
В Госдуме предложили запретить в России лотерею грин-карт США
В России могут запретить проведение лотереи грин-карт США в ответ на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН.
REGNUM 05:05
Технологии
Роскомнадзор планирует представить результаты блокировки Telegram
Роскомнадзор планирует представить результаты по противодействию запрещенному контенту и блокировке Telegram в течение года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
РЕН ТВ 23 сентября в 09:09
Происшествия
Барнаулец подозревается в убийстве своего пятилетнего сына
Алтайские следователи выясняют обстоятельства убийства пятилетнего ребёнка в Барнауле.
REGNUM 04:31
Экономика
В «Башнефти» сменился президент
Совет директоров АНК "Башнефть" досрочно прекратил полномочия председателя правления, президента компании Андрея Шишкина в связи с заявлением об увольнении по собственному желанию.ю сообщает компания.
Finam.Ru вчера в 13:00