Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 6:0. В составе красно-синих хет-трик оформил молодой японский нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

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