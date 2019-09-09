Футбол
Газета.RuНисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 6:0. В составе красно-синих хет-трик оформил молодой японский нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 07:44, Вашингтон
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru 03:50
Политика
Названа дата визита Зеленского в США
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент страны Владимир Зеленский отправится с визитом в Соединенные Штаты в сентябре, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:10
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости вчера в 06:28
Политика
В России возбуждены 11 уголовных дел по поводу нарушений на выборах
Выборы разного уровня проходили 8 сентября в 85 регионах РФ, в Севастополе выбирали депутатов Законодательного собрания города.
Севастополь.ру 05:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов станет отцом в третий раз
Стало известно о том, что разгромивший Дастина Порье чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и его супруга ожидают пополнение в семье.
Woman.ru 06:25
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности РФ наладить близкие связи с Францией
Министры обменялись мнениями по региональным проблемам в контексте развития сотрудничества России и Франции, отметили в Минобороны.
Известия 05:16
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Общество
Дельфин поблагодарил рыбаков за спасение детеныша
К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 07:37
Спорт
Гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире
Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
News.ru вчера в 15:23
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Технологии
Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика
Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы
Накануне в Роскомнадзоре заявили, что на рекламных площадках Google и Facebook фиксировались случаи распространения политической рекламы в день тишины в России — 7 сентября, накануне единого дня голосования.
РБК 03:57
Политика
Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе
Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
Коммерсантъ 05:20
Киберспорт
Журналисты сравнили графику World Of Warcraft: Classic и Battle For Azeroth
Сотрудники издания Gamespot решили продемонстрировать, как визуально изменилась World of Warcraft за последние 15 лет: для этого они сравнили графику WoW: Classic и WoW: Battle For Azeroth.
Gmbox.ru 07:37
Происшествия
В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево
Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
Футбол
Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
Чемпионат 04:27
Армия и оружие
«Калашников» может создать катер для эвакуации космонавтов
Концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для эвакуации членов экипажа пилотируемого корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация".
Российская газета 07:31
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Политика
Алексей Копайгородский стал исполняющим обязанности мэра Сочи
Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
Российская газета 07:09
Наука
Медведев прибыл в Санкт-Петербург, где проходит Менделеевский съезд
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Санкт-Петербург, где сегодня стартовал Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.
Невские Новости 07:11
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер
У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
Российская газета 00:00
Происшествия
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
В Грозном местный житель открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского МВД.
РИА Новости 05:13