Футбол

Газета.RuГазета.RuНисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 6:0. В составе красно-синих хет-трик оформил молодой японский нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.
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ЦСКА разгромил «Арарат», Нисимура оформил хет-трик

Спорт-Экспресс06:33

Хет-трик Нисимуры помог ЦСКА разгромить «Арарат»

Чемпионат06:49

ЦСКА — «Арарат». Прямая трансляция

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ЦСКА разгромил московский «Арарат», Сантос забил в дебютной игре за армейцев

Матч ТВ06:41

Товарищеский матч. ЦСКА разгромил московский «Арарат» – 6:0, Нисимура сделал хет-трик

Sports.ru05:09

Сантос дебютировал за ЦСКА в матче с московским «Араратом»

Советский спорт05:14

ЦСКА разгромил «Арарат» благодаря хет-трику Нисимуры

Евро-футбол.ру06:47
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Lenta.ru 03:50
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К итальянским рыбакам, которые отпустили попавшего в сеть дельфиненка, приплыла его мать. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Российская гимнастка Александра Солдатова потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии.
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«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

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Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских

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Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

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После тайфуна «Линлин» в Комсомольске-на-Амуре закрыты школы и детсады

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Google ответила на обвинение Роскомнадзора во вмешательстве в выборы

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Трехсторонняя встреча по газу пройдет 19 сентября в Брюсселе

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе, сообщил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович.
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Сотрудники издания Gamespot решили продемонстрировать, как визуально изменилась World of Warcraft за последние 15 лет: для этого они сравнили графику WoW: Classic и WoW: Battle For Azeroth.
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В Краснодаре умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Во время прогулки на площадку упало дерево, пострадали двое двухлетних детей из ясельной группы и воспитательница.
РИА Новости 05:55
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Савичев признан лучшим тренером ФНЛ в августе

Лучшим тренером августа в ФНЛ по версии Футбольной национальной лиги стал главный тренер «Торпедо» Николай Савичев.
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«Калашников» может создать катер для эвакуации космонавтов

Концерн "Калашников" может разработать быстроходный катер для эвакуации членов экипажа пилотируемого корабля "Орел", который ранее назывался "Федерация".
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Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»

Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
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Путин уволил помощника Бастрыкина

Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Исполняющим обязанности мэра назначен Алексей Копайгородский, который также занимает должность первого заместителя главы муниципалитета.
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Медведев прибыл в Санкт-Петербург, где проходит Менделеевский съезд

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Санкт-Петербург, где сегодня стартовал Менделеевский съезд по общей и прикладной химии.
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Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер

У причальной стенки Морского вокзала Владивостока пришвартовался самой большой из всех, посещавших российские порты ранее, круизный лайнер.
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