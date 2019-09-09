Футбол
Газета.RuНисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 6:0. В составе красно-синих хет-трик оформил молодой японский нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Политика
Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Общество
Нарколог оценил «пьяное» выступление Билана в Самаре
Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным.
Известия 08:03
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
Нидерланды требуют от России выдать свидетеля по делу MH17
Прокуратура Нидерландов выдвинула России требование о выдаче бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной ДНР Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы благодаря обмену удерживаемыми лицами, пишет издание Algemeen Dagblad.
Ruposters.ru вчера в 04:34
Общество
Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей
В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Происшествия
Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину
Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Энергетика
Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Общество
Названы города России с самыми красивыми женщинами
Лучший город России, в котором проживают самые красивые женщины, — это Москва.
REGNUM 08:36
Общество
Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК
Коммерсантъ 07:32
Теннис
Надаль: «Медведев был достоин победы в финале US Open»
В финальной встрече соперником испанца стал 23-летний российский теннисист Даниил Медведев, который впервые в карьере выступал в финале "мэйджора".
Sport.ru 02:13
Космос
Индийский луноход разбился при посадке на Луну
Восток-Медиа 05:53
Общество
На британцев упало с неба змеевидное существо с клыками и клювом
Во двор дома в британском городе Кингстон-апон-Халл с неба упало странное существо, похожее на змею, но с клыками и клювом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Общество
Директора омской гимназии уволили после конфликта с матерью ученика
В Омске директора гимназии №62 уволили после продолжительного конфликта руководства учебного учреждения с местной жительницей Натальей Граф, заявившей о травле ее сына.
Взгляд.ру 07:54
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Культура
Рэпер Серега захотел получить украинское гражданство
РИА Новости 08:13
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно разводится с мужем
Колоритная участница «Дома-2» Саша Черно в очередной раз заявила о расставании со своим мужем Иосифом Оганесяном.
Bimru.ru 06:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Игры
Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption
Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Единоборства
Гонорар Хабиба Нурмагомедова стал рекордом UFC
Гонорар россиянина стал рекордом в истории UFC.
Аргументы недели 07:57
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Политика
Британский парламент официально приостановит работу в понедельник
Парламент Великобритании в понедельник, 9 сентября официально приостановит работу до 14 октября.
Интерфакс 08:10
Политика
Пушков отреагировал на слова Катамадзе о любви к россиянам
По мнению российского сенатора, грузинская певица соскучилась по гонорарам Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова грузинской певицы Нино Катамадзе о любви к россиянам.
Аргументы и Факты вчера в 18:39
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Футбол
Минфин поддержал продажу пива на стадионах
Фото: iStock Министерство финансов поддержало поданный депутатами законопроект о продаже пива на стадионах во время официальных спортивных соревнований по футболу, сообщают "Известия".
Inc. Russia 02:21
Политика
ЦИК обнародовала предварительные итоги выборов в Севастополе
Центральная избирательная комиссия России обнародовала предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Севастополя среди партий.
РИА Новости Крым 03:32
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21