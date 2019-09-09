Футбол
Газета.RuНисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 6:0. В составе красно-синих хет-трик оформил молодой японский нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукас Сантос идеально дебютировал за ЦСКА и тоже забил: со штрафного, в самую девятку
Sport24.ruвчера в 08:48
ЦСКА разгромил московский «Арарат», Сантос забил в дебютной игре за армейцев
Sportbox.RUвчера в 06:41
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Политика
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Наука
Чикагская компания напечатала на 3D принтере мини-сердце
Компания BIOLIFE4D (Чикаго), занимающаяся биотехнологиями, объявила об успешной печати на 3D-принтере мини-сердца.
Новости Интернета вещей 02:48
Музыка
Билли Айлиш исполнила «русскую» версию «Bad Guy» в «Вечернем Урганте»
ИА InterMedia 05:05
Общество
Депутат Губдумы направит запрос о стоимости выступления Димы Билана
Михаила Матвеева интересует, сколько бюджетных средств потратили на выступление певца Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев планирует направить запрос о том, сколько бюджетных средств потратили на выступление артиста на Дне города Самары, которое прошло 8 сентября на площади им. Куйбышева.
АиФ Самара вчера в 12:22
Политика
Миллер назвал историческим запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай
Запуск ведущего в Китай газопровода «Сила Сибири» станет историческим событием, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Экономика сегодня вчера в 08:24
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
С 9 сентября в Улан-Удэ на площади Советов продолжается стихийный митинг, участники которого призывают переизбрать главу города (на выборах победил самовыдвиженец Игорь Шутенков).
Коммерсантъ 05:51
Космос
Китайские астрономы зафиксировали сигналы из космоса
Астрономы из Китая приняли сигналы из космоса неизвестного происхождения.
VSE42.RU 02:18
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Происшествия
Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Авто
Toyota выводит на рынок обновленный Fortuner TRD Sportivo
Toyota сообщила, что обновлённый Fortuner TRD Sportivo уже выходит в продажу. Внедорожники послезавтра, 12 сентября поступают к дилерам.
Car.ru 00:30
Общество
Климатологи прогнозируют в Москве теплую осень и задержку начала зимы
"Бабье лето, скорее всего, придет позже: как обычно, во второй половине сентября и начале октября, когда наступает период сухой и теплой погоды, который случается практически регулярно каждую осень", - сказал ученый.
ТАСС 07:46
Политика
ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу
Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.
Росбалт вчера в 05:16
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
RT на русском 04:03
Общество
Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой
Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Происшествия
В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым
Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
Piter.tv 03:12
Здоровье
Фармацевт назвал витаминные таблетки, способствующие развитию рака легких
Многие витаминные таблетки не нужны, но и не причиняют вреда. Но тот, кто принимает много В12, увеличивает риск заболевания раком.
MedikForum.ru 06:05
Авто
В России подорожал хэтчбек Kia Picanto
Базовая комплектация KIA Picanto Classic теперь предлагается по стоимости - 684900 рублей, начальная версия включает 1,0 л мотор в 67 л.с. и МКПП.
ГЛАС.RU 02:18
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Авто
Hyundai выпустит 600 особых хэтчбеков Hyundai i30 N
Южнокорейская компания Hyundai показала новую лимитированную версию «заряженного» хэтчбека Hyundai i30 N с названием Project C. Премьера автомобиля состоится уже на этой неделе на автосалоне во Франкфурте.
Автоновости дня вчера в 09:21
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Армия и оружие
Суданец из 72-й бригады ВСУ рассказал, что на Донбассе воюет против России
Военное обозрение 06:13