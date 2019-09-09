Футбол

Газета.RuГазета.RuНисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 6:0. В составе красно-синих хет-трик оформил молодой японский нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.
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