Встреча завершилась разгромной победой армейцев со счетом 6:0. В составе красно-синих хет-трик оформил молодой японский нападающий Такума Нисимура. Еще по разу отличились Максим Елеев, Константин Марадишвили и новичок команды Лукас Сантос.

Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА

Спорт Скончался екатеринбуржец, преодолевший 30 км вплавь в открытом море Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.

Происшествия В Петербурге мужчина напал на сотрудника ДПС В Петербурге мигрант напал на сотрудника ДПС. При себе у него не было документов, разрешающих пребывание в России.

Происшествия В штабах Навального в пяти городах идут обыски В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.

Политика Британский парламент официально приостановил работу В конце рабочего дня в понедельник, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостанавливает свою работу до 14 октября, когда королева Соединённого Королевства Елизавета II выступит перед парламентариями и сообщит о новых приоритетах правительства.

Футбол Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Технологии Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя дистанционно.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Общество В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Общество Смольный предоставил новый участок под церковь вместо парка Малиновка На строительство отводится 10 лет. Ранее храм собирались строить в парке Малиновка.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Футбол Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком» Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.

Шоу-бизнес В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Курганской области После столкновения автомобили загорелись. По предварительным данным, погибли четыре человека: это оба водителя и пассажиры автомобиля Mazda.

Политика Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.

Общество Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.

Армия и оружие В Японии оценили пуски снарядов из КНДР Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол Дюков: «Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол» Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.