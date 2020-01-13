Общество

Российская газетаРоссийская газетаNissan может выйти из альянса с Renault

Как пишет Financial Times, Nissan намерен разорвать сотрудничество с Renault. Между компаниями уже давно сохраняется напряжение, и кризис в этих отношениях усугубило дело бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который в конце прошлого года бежал из Японии в Ливан.
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