Общество
Российская газетаNissan может выйти из альянса с Renault
Как пишет Financial Times, Nissan намерен разорвать сотрудничество с Renault. Между компаниями уже давно сохраняется напряжение, и кризис в этих отношениях усугубило дело бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который в конце прошлого года бежал из Японии в Ливан.
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Происшествия
В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада
Работник Александровского сада умер у стен Кремля в Москве.
Здоровье
Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям
Ранее в СМИ появилась информация, что из нового приказа Минздрава о порядке оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" (профилактика и лечение болезней старческого возраста) исключена высокотехнологичная медицинская помощь, поэтому пожилым пациентам будет доступна только медико-санитарная помощь, специализированная, за исключением высокотехнологичной, и паллиативная.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Биатлон
Экс-биатлонист Тихонов назвал дураком и идиотом Губерниева
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал журналиста и телекомментатора Дмитрия Губерниева дураком.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Общество
Пилоты начали увольняться из крупнейшей грузовой авиакомпании России
Пилоты крупнейшей грузовой авиакомпании AirBridgeCargo стали увольняться из-за невыплат зарплат. Об этом рассказал «Коммерсант».
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Происшествия
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен в Таиланде
Первый случай заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выявлен на территории Таиланда, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав королевства.
Общество
Японский миллиардер ищет подругу для полета на Луну
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более миллиона рублей
Необычная кража произошла в Башкирии – из собачьей будки выкрали 1,1 млн рублей.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Общество
Москва поставила рекорд по строительству жилья
Рекорд был поставлен в 1965 г. Тогда в столице было введено около 5 млн кв. м жилья.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Общество
«Яндекс» запустит каршеринг в Европе
«Яндекс» планирует в этом году запустить сервис каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор «Яндекс.Драйва» Антон Рязанов.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Общество
Нового директора ЦПКиО проверит полиция
Стоит отметить, что один из обиженных арендаторов Владимир Коробейников (ООО "ВИК-АТР") предпринимателя уже обратился в органы правопорядка с жалобой на действия директора парка.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Здоровье
Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной
Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее.