Как пишет Financial Times, Nissan намерен разорвать сотрудничество с Renault. Между компаниями уже давно сохраняется напряжение, и кризис в этих отношениях усугубило дело бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который в конце прошлого года бежал из Японии в Ливан.

Nissan может выйти из альянса с Renault

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