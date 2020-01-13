Общество
Российская газетаNissan может выйти из альянса с Renault
Как пишет Financial Times, Nissan намерен разорвать сотрудничество с Renault. Между компаниями уже давно сохраняется напряжение, и кризис в этих отношениях усугубило дело бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, который в конце прошлого года бежал из Японии в Ливан.
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Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Технологии
Пользователей WhatsApp атаковали хакеры
Хакеры в очередной раз решили обмануть юзеров WhatsApp.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП в Псковском районе сбила машина
Два человека пострадали в результате ДТП в Псковском районе 13 января.
Автоспорт
Экипаж Каргинова победил на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место в классе грузовиков на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Кино
Создатель головных уборов для «Молодого Папы» разбогател после съемок
Добавим, что в большом интервью для портала Teleprogramma.pro Джуд поведал о работе с Джоном Малковичем, съемках сериала, а также он высказал свое отношение к истории с Харви Вайнштейном и рассказал, как прошла его свадьба с молодой возлюбленной Филиппой Коэн.
Политика
Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Политика
Медведев пришел на работу в галстуке с розовыми лебедями
Председатель правительства России Дмитрий Медведев пришел на работу в галстуке с принтом из лебедей.
Политика
Германия готовит международную конференцию по Ливии 19 января
Германия планирует провести международную конференцию по урегулированию конфликта в Ливии 19 января, сообщает агентство Reuters.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Экономика
Борис Ротенберг проиграл иск к скандинавским банкам
Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к скандинавски банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat.
Происшествия
Суд снова арестовал активы Абызова на сумму более 1 млрд рублей
Как уточнил адвокат обвиняемого Сергей Дрозд, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына господина Абызова, на недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
Здоровье
У иркутского школьника обнаружена открытая форма туберкулеза
Мать одного из лицеистов, Мария Куклина – сама врач по профессии, оценила ситуацию и осталась недовольна принятыми мерами.
Экономика
Россиян с доходом ниже двух МРОТ предложили освободить от НДФЛ
В Госдуме предложили освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян с доходом ниже двух МРОТ (минимальный размер оплаты труда).
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова начала сильно поправляться на 9-м месяце беременности
Некоторое время назад Самойлова поделилась с фолловерами, что почти не прибавила в весе и свой живот она называла маленьким по сравнению с другими беременностями.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Футбол
Иньеста раскритиковал руководство «Барселоны»
После матча Лионель Месси поддержал главного тренера, а директор «Барселоны» Гильермо Амор заявил о том, что Вальверде не уволят.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
Как пояснили РБК в пресс-службе ФНС, если Мэн, Гернси и Джерси все же передадут России финансовую информацию, ФНС вернет их в список сотрудничающих стран.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Шоу-бизнес
Бывший муж Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Сообщается, что это 18-летняя модель из Чеченской Республики по имени Аламат.
Общество
Медведев отменил 1259 устаревших правительственных актов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Происшествия
В Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей
В городе Стерлитамак в Башкирии из собачьей будки украли более 1 миллиона рублей.