Авто

ТАССТАССNissan прекратит производство Datsun в России

Японский автоконцерн Nissan принял решение прекратить производство автомобилей марки Datsun на российском рынке в рамках своего плана по реструктуризации бизнеса. Об этом в четверг сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.
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с чего всё началось

Nissan объявил об уходе бренда Datsun из России

Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании. В рамках объявления плана на 2020–2023 гг. топ-менеджеры Nissan, в частности, рассказали о том, что Datsun покинет российский рынок, передает корреспондент Autonews.ru.
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Datsun уходит из России. Что будет с дилерами, гарантией и запчастями

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