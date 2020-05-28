Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании. В рамках объявления плана на 2020–2023 гг. топ-менеджеры Nissan, в частности, рассказали о том, что Datsun покинет российский рынок, передает корреспондент Autonews.ru.

с чего всё началось

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews. Снизить количество брендов в портфеле компании решили в рамках плана на 2020–2023 годы.

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