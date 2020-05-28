Авто
КоммерсантъБренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews. Снизить количество брендов в портфеле компании решили в рамках плана на 2020–2023 годы.
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с чего всё началось
Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании. В рамках объявления плана на 2020–2023 гг. топ-менеджеры Nissan, в частности, рассказали о том, что Datsun покинет российский рынок, передает корреспондент Autonews.ru.AutoNews04:41
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Политика
В МИД РФ заявили о недостаточном расследовании роли Киева по делу МН17
Москва, 28 мая 2020, 12:25 — REGNUM Роль Киева в деле о сбитом в 2014 году над территорией Украины малайзийском Boeing, который выполнял рейс MH17, совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся этой трагедией, «по-настоящему» не расследовала.
REGNUM 05:25
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:21
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Общество
В России выявили более 8 тысяч новых случаев коронавируса
В России за последние сутки выявили более 8,3 тысяч новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением нового типа инфекции.
Радио Sputnik 03:38
Происшествия
Турецкие военные пострадали от взрыва в Идлибе
Идлиб, Сирия, 27 мая 2020, 17:29 — REGNUM Турецкие военные получили ранения 27 мая при взрыве в сирийском Идлибе, передаёт A Haber.
REGNUM вчера в 10:29
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Армия и оружие
Названо «обнуляющее» США российское супероружие
Lenta.ru вчера в 09:06
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Футбол
У четырех футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
У четырех игроков московского "Локомотива" выявлен коронавирус, сообщает сайт клуба.
Газета.Ru 06:20
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Общество
Россельхознадзор отрицает, что Данкверт вымогал взятку
Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано отрицает информацию о вымогательстве главой ведомства Сергеем Данквертом взятки в размере $500 тыс. Ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу, добавила она.
Коммерсантъ 06:28
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Происшествия
Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги на озере
Калининградский областной суд прекратил административное дело местного жителя Михаила Журавлева, читавшего книгу на озере.
Медиазона 05:13
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Томенко оценил качественные показатели развития МСП в Алтайском крае
Качественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае по итогам 2019 года показали существенный рост, каждый четвертый работник занят в сфере МСП, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко, выступая с отчетом о деятельности краевого правительства на сессии заксобрания региона.
РИА Новости 04:39
Политика
Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Sota.vision вчера в 04:51
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Общество
Сбербанк спрогнозировал развитие пандемии при несоблюдении ограничений
Sberindex.ru проанализировал модель заболеваемости коронавирусом COVID-19 и пришел к выводу, что в случае несоблюдения ограничительных мер через месяц количество больных превысит майский максимум (более 11,7 тыс.).
Коммерсантъ 05:48
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25