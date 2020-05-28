Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании. В рамках объявления плана на 2020–2023 гг. топ-менеджеры Nissan, в частности, рассказали о том, что Datsun покинет российский рынок, передает корреспондент Autonews.ru.

с чего всё началось

Руководство японского концерна Nissan сообщило о том, что бренд Datsun уходит с российского рынка, передает «Интерфакс». Решение принято в рамках четырехлетнего плана развития компании на 2020-2023 годы.

Nissan объявил об уходе Datsun с российского авторынка

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