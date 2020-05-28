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ВедомостиВедомостиNissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Nissan планирует сосредоточиться на основных моделях и к концу 2023 г. полностью прекратить производство грузовиков и старых моделей, объявили топ-менеджеры. Количество моделей в портфеле компании таким образом снизится с 69 до менее 55, пояснили они.
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с чего всё началось

Nissan объявил об уходе бренда Datsun из России

Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании. В рамках объявления плана на 2020–2023 гг. топ-менеджеры Nissan, в частности, рассказали о том, что Datsun покинет российский рынок, передает корреспондент Autonews.ru.
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Datsun уходит из России. Что будет с дилерами, гарантией и запчастями

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Datsun уходит из России

Motor05:09

Бренд Datsun уходит с российского авторынка

Интерфакс06:41

Nissan свернул производство автомобилей Datsun в России

РИА Новости05:44

Компания Nissan объявила об уходе марки Datsun из РФ

CarsWeek.ru05:23

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Автостат06:56

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Автоновости дня05:01
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Армия и оружие

В Китае посчитали Польшу «важным инструментом США против России»

Китайские журналисты портала "Феникс" назвали Польшу "важным инструментом США против России".
Discover24 13:48
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
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Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
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Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

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РИА Новости вчера в 13:38
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Энергетика

Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен

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RT на русском 26 мая в 05:04
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации политики русофобии

Швидер подчеркнул, что среди поляков блуждает русофобия, мнение об иррациональной угрозе и иные страхи в отношении России.
ToDay News Ufa вчера в 12:24
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Наука

Установили вред электронных сигарет для здоровья полости рта

Специалисты-пародонтологи из Университета штата Огайо (США) обнаружили глицерин из электронных сигарет спровоцировал рост биопленок во рту.
МедиаПоток 10:59
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

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Футбол

Чемпионат Англии возобновится 17 июня

Чемпионат возобновится 17 июня двумя матчами 28-го тура Манчестер Сити Арсенал и Астон Вилла Шеффилд Юнайтед, которые не удалось провести в конце февраля.
Советский спорт 10:28
Общество

Треть жителей России считает преувеличенной опасность коронавируса

Москва, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц.
REGNUM 02:39
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Политика

Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 26 мая в 16:42
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Авто

Составлен рейтинг полезных аксессуаров для автомобиля с AliExpress

iReactor 07:08
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
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Кино

Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн

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Экономика сегодня вчера в 07:17
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Шоу-бизнес

До и после: Джессика Симпсон похудела на 45 кг и показала результат

Американская певица Джессика Симпсон после рождения третьего ребенка сильно поправилась и стала весить 108 килограммов.
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Общество

В Великобритании умер самый старый мужчина

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался самый старый мужчина в мире Роберт Уэйтон, пишет газета Sun.
Газета.Ru 13:20
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Шоу-бизнес

Редкое фото обнаженной Мэрилин Монро выставили на аукционе

Ранние фотографии американской кинодивы Мэрилин Монро были выставлены на аукционе.
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Биатлон

Польховский: Королькевич и Кабуков остались ни с чем, отказав другим

Тренеры Владимир Королькевич и Роберт Кабуков ради работы в сборной России отказались от других предложений, а теперь специалисты остались ни с чем, сказал вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 07:04
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК 26 мая в 17:00
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Общество

График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.
Интерфакс 12:07
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без денег Елена Воробей продает квартиру в Черногории

Юмористка и актриса Елена Воробей вынуждена продать свою квартиру на морском побережье в Черногории из-за кризиса на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции.
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Авто

Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России

Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 26 мая в 05:18
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Космос

Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды

SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
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Игры

В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5

Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
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В Минздраве рассказали о нетипичном течении коронавируса у пожилых

Течение COVID-19 у пожилых людей очень часто нетипично — лишь у 20% заболевших есть лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы.
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Общество

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлён до 15 июня

Очевидно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим.
Pchela.News 10:34
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Кино

Режиссер «Грани будущего» снимет фильм с Томом Крузом на МКС

Режиссер уже ставил "Грань будущего" и "Сделано в Америке", в которых Круз исполнил главные роли.
Экономика сегодня вчера в 06:24
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