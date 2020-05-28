Авто
ВедомостиNissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Nissan планирует сосредоточиться на основных моделях и к концу 2023 г. полностью прекратить производство грузовиков и старых моделей, объявили топ-менеджеры. Количество моделей в портфеле компании таким образом снизится с 69 до менее 55, пояснили они.
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с чего всё началось
Руководство Nissan объявило о снижении количества представленных брендов в портфеле компании. В рамках объявления плана на 2020–2023 гг. топ-менеджеры Nissan, в частности, рассказали о том, что Datsun покинет российский рынок, передает корреспондент Autonews.ru.AutoNews04:41
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