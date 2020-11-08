Московский еврейский кинофестиваль пройдет в столице с 19 по 29 ноября в онлайн- и офлайн-формате, жюри конкурсной программы возглавит режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, сообщают организаторы мероприятия.
Ученые Московского физико-технического института намереваются запустить массовое производство ламп нового типа, способных конкурировать с энергоэффективными светодиодными решениями, пишет «Популярная Механика».
Эксперт Антон Куканов рассказал, как пользователям обезопасить себя на просторах Сети и не стать жертвами интернет-мошенников, которые в последнее время стали еще умнее и теперь могут с помощью номера мобильного украсть все данные.