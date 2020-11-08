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Российская газета
Российская газета

Ниже какого уровня доллар и евро уже не упадут

URA.Ru
NewInform
Российская газета
Экономика сегодня
Укрепление вряд ли продлится ниже 75-76 рублей к доллару и 90-91 рубль к евро.В источнике
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