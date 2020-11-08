Специалист Куканов рассказал о поиске человека по номеру телефона в Сети

Эксперт Антон Куканов рассказал, как пользователям обезопасить себя на просторах Сети и не стать жертвами интернет-мошенников, которые в последнее время стали еще умнее и теперь могут с помощью номера мобильного украсть все данные.