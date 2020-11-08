Ниже какого уровня доллар и евро уже не упадут
Доллар после бурного всплеска к 81 рублю опустился к рубежам 77 рублей, а евро с 94 рублей - к 92 рублям. Однако, такой успех российской валюты выступает лишь как коррекция в сохраняющемся основном тренде его обесценивания.В источнике
С чего всё началось
Ниже какого уровня доллар и евро уже не упадут
Укрепление вряд ли продлится ниже 75-76 рублей к доллару и 90-91 рубль к евро.
Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Эксперт рассказал, насколько подешевеет доллар после выборов в США
Московский Комсомолецвчера в 03:36