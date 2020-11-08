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Российская газета
Российская газета

Ниже какого уровня доллар и евро уже не упадут

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Российская газета
Экономика сегодня
Московский Комсомолец
Доллар после бурного всплеска к 81 рублю опустился к рубежам 77 рублей, а евро с 94 рублей - к 92 рублям. Однако, такой успех российской валюты выступает лишь как коррекция в сохраняющемся основном тренде его обесценивания.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Ниже какого уровня доллар и евро уже не упадут

Укрепление вряд ли продлится ниже 75-76 рублей к доллару и 90-91 рубль к евро.
Российская газетавчера в 22:00
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Экономика сегодня

Доллар продолжит терять статус мирового защитного актива

Экономика сегоднявчера в 01:29
Московский Комсомолец

Эксперт рассказал, насколько подешевеет доллар после выборов в США

Московский Комсомолецвчера в 03:36
RuNews24.ru

Доллар продолжит терять статус мировой валюты считают экономисты

RuNews24.ruвчера в 02:20
ФАН

Аналитик назвал предельные значения для доллара и евро

ФАНвчера в 01:34
АБН

Аналитик рассказал о предельных значениях, до которых могут опуститься доллар и евро

АБНвчера в 07:59
URA.Ru

Каким будет курс доллара после победы Байдена в США. Прогноз аналитиков

URA.Ruвчера в 23:14
Российская газета

Ниже какого уровня доллар и евро уже не упадут

Российская газетавчера в 22:00

Губернатор Приамурья назвал ситуацию с коронавирусом в области «тяжелой»

Тяжелым назвал эпидемиологическое положение дел в Амурской области губернатор Приамурья Василий Орлов, 7 ноября соответствующее видео своего интервью телеканалу «ГТРК Амур» опубликовал глава региона на странице в Instagram.
ИА Красная Веснавчера в 04:52

WP: Байден намерен отменить ряд указов Трампа после вступления на пост президента США

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу на выборах, планирует подписать серию указов сразу после вступления в должность главы государства 20 января.
ТАССвчера в 01:05

В России назвали способ уничтожить США

Россия может уничтожить США уже имеющимися у нее способами, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru16:12

В России пенсии к 2023 году вырастут в среднем до 19,3 тыс. рублей

Пенсии российских пенсионеров, следующие 4 года будут подниматься на одну тысячу рублей каждый год, если общий размер пенсии более 15 000 рублей, сообщила сотрудница университета «Синергия» Наталия Пшеничникова порталу Life.ru.
Стерлеградвчера в 00:30

Премьер-министр Казахстана поручил усилить меры по борьбе с COVID-19 в ВКО

Нур-Султан, 8 ноября 2020, 11:13 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил администрации Восточно-Казахстанской области усилить работу по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.
REGNUMвчера в 03:13

Ростех представил прибор зондирования Земли, не имеющий аналогов в мире

Макет оптико-электронной системы «Аврора», не имеющей аналогов в мире, был представлен холдингом «Швабе» на международной выставке «Навитек», 6 ноября сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».
ИА Красная Весна6 ноября в 07:35

Kioxia выпускает первые твердотельные накопители типоразмера E1.S

По словам производителя, твердотельные накопители Kioxia EDSFF E1.x, разработанные для получения максимальной плотности, эффективности и простоты системы, представляют собой будущее флеш-хранилищ для серверов в облачных и гипермасштабируемых центрах обработки данных.
iXBT.com6 ноября в 04:41

В Свердловской области за сутки выявили 291 случай коронавируса

По сведениям федерального штаба на воскресенье, 8 ноября, на Среднем Урале за прошедшие сутки еще у 291 жителя региона лабораторно диагностировано инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.comвчера в 03:02