Доллар после бурного всплеска к 81 рублю опустился к рубежам 77 рублей, а евро с 94 рублей - к 92 рублям. Однако, такой успех российской валюты выступает лишь как коррекция в сохраняющемся основном тренде его обесценивания.

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