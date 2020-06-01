Финансы
Экономика сегодняРубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки
Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.
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Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
Газета.Ru вчера в 20:41
Армия и оружие
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Кино
Алексей Воробьев снялся в сериале «Космические войска» от Netflix
NewInform вчера в 06:46
Общество
Sony отложила презентацию игр для PlayStation 5
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Фыркал и пыхтел: астронавт Бенкен описал полет на Crew Dragon
Астронавт NASA Боб Бенкен после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) поделился своими ощущениями при первом пилотируемом полете Crew Dragon.
РЕН ТВ 31 мая в 16:33
Общество
В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги
Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги.
РБК вчера в 09:30
Общество
Кабмин определил правила выплат волонтерам
Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты.
Газета.Ru 31 мая в 09:15
Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 31 мая в 20:15
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Происшествия
Пропавшую в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой
РБК вчера в 08:04
Здоровье
Тестирование на антитела к коронавирусу начали в Челябинской области
Тестирование на иммунитет к Covid-19 начали проводить в Челябинской области, сообщают в правительстве региона.
АиФ Челябинск 00:06
Общество
В Нью-Йорке ввели комендантский час
РЕН ТВ вчера в 16:18
Общество
Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж
Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии авиакомпании могут потерять до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain&Company.
РБК 00:00
Политика
Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма
Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 16:58
Общество
Овечкин обратился к жителям США из-за массовых беспорядков
Газета.Ru вчера в 23:10
Общество
Федеральные тюрьмы в США закрыли из-за беспорядков впервые за 25 лет
Федеральные тюрьмы в Соединенных Штатах закрылись впервые за 25 лет в связи с беспорядками в стране.
Известия вчера в 23:25
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел».
Evo-rus.com вчера в 13:48
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
РИА Новости вчера в 18:31
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение.
Российская газета 31 мая в 23:06
Кино
Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4»
По словам кинематографиста, из «Джон Уик 3» были вырезаны некоторые сцены, на создание которых авторов картины вдохновили вестерны и самурайские фильмы.
NewInform вчера в 09:14
Политика
В Раде заявили, что Украина отдаляется от статуса космической державы
Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко выступила с заявлением о том, что Украина отдаляется от статуса космической державы.
Аргументы и Факты 01:29
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Новосибирской области выросло в 6 раз
Жителей Новосибирской области, заболевших коронавирусом, выросло в шесть раз по итогам мая.
Atas.info 01:05
Политика
Погром стал выходом США из карантина
В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.
Взгляд.ру вчера в 03:30
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский.
Lenta.ru вчера в 21:14
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтвердили у 21 человека
В регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Под наблюдением находятся 1 468 человек, из них 43 – в обсерваторе.
RuNews24.ru вчера в 00:35
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Политика
Путин поручил возобновить плановую медпомощь населению
Президент РФ Владимир Путин поручил минздраву возобновить оказание плановой, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.
TatCenter вчера в 09:38