Курс доллара упал ниже 70 рублей на фоне сразу двух факторов, и в целом прогноз на перспективы российской валюты вполне благоприятный. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал руководитель блока инвестпродуктов компании "Открытие Брокер" Антон Шабанов.

Рубль летом укрепит позиции на двух факторах поддержки

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года. 514

Общество Фыркал и пыхтел: астронавт Бенкен описал полет на Crew Dragon Астронавт NASA Боб Бенкен после прибытия на Международную космическую станцию (МКС) поделился своими ощущениями при первом пилотируемом полете Crew Dragon.

Общество В Госдуме предложили сажать на 10 лет за вовлечение детей в митинги Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко («Единая Россия») заявил агентству «РИА Новости» о подготовке в нижней палате поправки, которая сделает уголовным преступлением вовлечение несовершеннолетних в несогласованные митинги. 134

Общество Кабмин определил правила выплат волонтерам Волонтеры и социальные работники, взявшие на себя заботу об оставшихся без поддержки людях во время пандемии новой коронавирусной инфекции, получат специальные выплаты. 182

Здоровье Тестирование на антитела к коронавирусу начали в Челябинской области Тестирование на иммунитет к Covid-19 начали проводить в Челябинской области, сообщают в правительстве региона.

Общество Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж Из-за отмены международных полетов на фоне пандемии авиакомпании могут потерять до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain&Company. 1

Политика Украина не станет помогать России с водоснабжением Крыма Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. 8

Кино Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года В главных ролях снялись Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм уже получил четыре премии «Золотой орел». 59

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 1

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение Рамилю Шамсутдинову, который открыл стрельбу в воинской части Забайкалья и убил восемь сослуживцев, предъявят новое обвинение. 608

Кино Вдохновленные вестернами сцены разнообразят фильм «Джон Уик 4» По словам кинематографиста, из «Джон Уик 3» были вырезаны некоторые сцены, на создание которых авторов картины вдохновили вестерны и самурайские фильмы.

Политика В Раде заявили, что Украина отдаляется от статуса космической державы Депутат Верховной рады от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко выступила с заявлением о том, что Украина отдаляется от статуса космической державы.

Политика Погром стал выходом США из карантина В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.

Наука «Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом Специалисты одного из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом» Физико-энергетического института имени Лейпунского изобрели новый метод борьбы с коронавирусной инфекцией, заявил директор ФЭИ Андрей Говердовский. 218

Политика Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент. 85