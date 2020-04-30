Общество

Российская газетаРоссийская газетаНижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. Документ о праве собственности нужно иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить.
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Глеб Никитин
Такие решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших. В очередной раз обращаю внимание нижегородцев, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция.
— Глеб Никитин, российский политикНижегородская Правда 02:14

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