Такие решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших. В очередной раз обращаю внимание нижегородцев, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция.

Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. Документ о праве собственности нужно иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить.

Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции

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