Общество
Российская газетаНижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси. Документ о праве собственности нужно иметь с собой при передвижении и при необходимости предъявить.
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Такие решения приняты для того, чтобы в регионе не увеличивалось количество заболевших. В очередной раз обращаю внимание нижегородцев, что самым действенным способом в борьбе с коронавирусом является самоизоляция.
— Глеб Никитин, российский политикНижегородская Правда 02:14
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Нижегородцы смогут выехать на дачу только со свидетельством на право собственности
Нижегородская Правда02:14
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