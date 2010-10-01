Происшествия
ИнтерфаксНижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города
Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.
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Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 17 июля в 09:56
Происшествия
В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане
СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в лесополосе в Московской области.
BFM.ru 09:51
Политика
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
Действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание от своего оппонента Джо Байдена по уровню поддержки.
Известия 10:38
Происшествия
Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом
В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru 09:22
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
RT на русском 10:59
Происшествия
Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении
При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области.
РИА Новости 11:19
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Здоровье
Стало известно, как часто следует проверяться на онкологию
Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов пояснил, как часто следует проходить медицинское обследование на наличие онкологических заболеваний.
News.ru 10:10
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Авто
Производство Lada 4x4 могут запустить в Германии
Благодаря созданию нового производства выиграют и немцы, полагают авторы идеи.
RuNews24.ru 09:18
Космос
Объявлены победители конкурса «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA»
NASA собирается использовать полученные идеи для миссии «Артемида», которая запланирована на 2024 год.
Naked Science 17 июля в 05:05
Гаджеты
Android-аналог системы AirDrop компания Google покажет уже в августе
Компания Google находится на завершающей стадии тестирования системы Nearby Share, которая, как и «яблочная» AirDrop, позволяет обмениваться файлами находящимся рядом гаджетам.
Faktom 11:21
Футбол
«Ювентус» может продать «Сити» Дугласа Косту
СМИ сообщают, что «Ювентус» может продать хавбека Дугласа Косту.
Все про Спорт ру 10:44
Гаджеты
Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе
Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке.
Игромания.ру 08:11
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров
Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.
RT на русском 11:53
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17 июля в 13:10
Футбол
Названы стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч Кубка
Российская газета 10:42
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).
Pravda.Ru 17 июля в 12:16
Происшествия
Вор в законе Циркач задержан в Польше
Lenta.ru 11:07
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
На несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в субботу вышли до 10 тысяч человек.
РИА Новости вчера в 04:05
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07