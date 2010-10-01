Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.

Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Экономика Минстрой России призвал снизить стоимость жилья В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. 142

Происшествия В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане СК РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела пожилой женщины в чемодане в лесополосе в Московской области. 127

Происшествия Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. 156

Происшествия Сестру экс-директора «Ростсельмаша» убили при нападении При нападении на дом 83-летнего экс-директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова убита его сестра, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ростовской области. 213

Политика Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину» Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину». 365

Здоровье Стало известно, как часто следует проверяться на онкологию Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов пояснил, как часто следует проходить медицинское обследование на наличие онкологических заболеваний. 1

Космос Объявлены победители конкурса «Дорогая, я уменьшил полезную нагрузку NASA» NASA собирается использовать полученные идеи для миссии «Артемида», которая запланирована на 2024 год.

Гаджеты Стала известна розничная цена Intel Core i9-10850K в Европе Несколько дней назад стало известно, что производитель игровых PC Digital Storm добавил процессор Intel Core i9-10850K в качестве опции при сборке. 10

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России. 110

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 425

Общество Умер заслуженный военный лётчик России Рафаиль Закиров Заслуженный военный лётчик России, создатель авиации МЧС России Рафаиль Закиров скончался в Москве на 72-м году жизни.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. 2,2K

Общество Россияне могут получить еще три детских пособия в августе В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь). 200

Общество В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке. 48