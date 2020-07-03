Космос
Pro Город НННижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Россияне смогут рассмотреть только некоторые планеты, потому что Земля находится с ними на одной линии. Полностью увидеть парад планет можно, только покинув пределы Солнечной системы. Поэтому наблюдать за ним можно лишь со спутника над эклиптикой.
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Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.
РИА Новости вчера в 10:40
Политика
ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.
Mockva.ru 02 июля в 01:57
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
РИА Новости вчера в 19:48
Общество
Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.
РИА Новости вчера в 05:24
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Автоспорт
Хэмилтон смог стать лучшим в первой практике Гран-при Австрии
Льюис Хэмилтон, являющийся британским пилотом известной гоночной команды Mercedes, смог показать лучшее время в 1-ой сессии свободных заездов в рамках стартового этапа чемпионата F-1.
Car.ru вчера в 22:54
Общество
В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги
Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием.
РБК вчера в 17:05
Происшествия
Четверо погибли в результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции
В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
RT на русском вчера в 18:28
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Evo-rus.com 02 июля в 02:38
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Происшествия
В Алабаме при стрельбе в магазине погиб восьмилетний ребенок
Восьмилетний ребенок погиб в результате стрельбы в магазине в городе Хувер в американском штате Алабама, сообщает городская полиция.
РИА Новости вчера в 22:33
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий показатель с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Здоровье
За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек
Kursk.com вчера в 03:49
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Футбол
«Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта
По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.
CT news вчера в 12:13
Политика
Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 23:25
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Известия вчера в 21:30
Происшествия
Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия вчера в 19:36
Общество
Технолог назвал опасные ошибки в приготовлении яиц
Московский Комсомолец вчера в 23:54
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Здоровье
ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.
ТАСС вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news 02 июля в 17:08
Общество
Более 10 человек пропали без вести на юге Японии после схода оползней
В префектуре Кумамото на юго-западе Японии после схода оползней и наводнения пропали без вести 13 человек, сообщает NHK.
RT на русском 00:16
Общество
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в Твери
Основной период сдачи единого госэкзамена стартовал в Твери 3 июля. Об этом сообщил отдел информации и аналитики администрации города.
АиФ Тверь вчера в 09:15
Игры
Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles
REGNUM вчера в 01:02