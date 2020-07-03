Россияне смогут рассмотреть только некоторые планеты, потому что Земля находится с ними на одной линии. Полностью увидеть парад планет можно, только покинув пределы Солнечной системы. Поэтому наблюдать за ним можно лишь со спутника над эклиптикой.

Здоровье В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.). 908

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа Новый штамм вируса свиного гриппа, обнаруженный в Китае, обладает высоким потенциалом для развития очередной пандемии, чтобы предотвратить появление нового вируса, необходимо отслеживать его циркуляцию, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева. 33

Политика ЦИК обработал 99,52% протоколов голосования по поправкам в Конституцию Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось. Специалисты Центральной избирательной комиссии обработали 99,52% протоколов.

Общество Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни «Ласкового мая» Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что он не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму.

Политика Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации. 60

Автоспорт Хэмилтон смог стать лучшим в первой практике Гран-при Австрии Льюис Хэмилтон, являющийся британским пилотом известной гоночной команды Mercedes, смог показать лучшее время в 1-ой сессии свободных заездов в рамках стартового этапа чемпионата F-1.

Общество В ПФР заявили о невозможности вернуть выплаченные не тому родителю деньги Ранее в СМИ появились многочисленные публикации о том, что эти выплаты размером в 10 тыс. руб. в некоторых случаях получили родители, которые не проживают с детьми и не занимаются их воспитанием. 6

Космос Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Армия и оружие Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году. 247

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 162

Футбол «Локомотив» заявил о готовности обменять Миранчука на Лаксальта По словам Джанлуке Ди Марцио (итальянский журналист), москвичи могли бы обменять футболиста полузащиты Алексея Миранчука на уругвайского хавбека Диего Ласкальта.

Политика Разведка США заявила об отсутствии доказательств сговора России и талибов Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии прямых доказательств сговора России с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. 2

Происшествия Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице. 1

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. 2,6K

Здоровье ЕК разрешила использовать «Ремдесивир» для лечения коронавируса Еврокомиссия (ЕК) в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий.