Экономика
Время ННижегородцы стали чаще брать кредиты в Сбербанке
В конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка. За первое полугодие 2020 года Нижегородское отделение Сбербанка выдало 86,5 тысячи потребительских кредитов на сумму в 18 млрд рублей.
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