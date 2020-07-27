В конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка. За первое полугодие 2020 года Нижегородское отделение Сбербанка выдало 86,5 тысячи потребительских кредитов на сумму в 18 млрд рублей.

Нижегородцы стали чаще брать кредиты в Сбербанке

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