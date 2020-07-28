Экономика
Время ННижегородцы стали чаще брать кредиты в Сбербанке
В конце июня Сбербанк снизил процентные ставки на три кредитных продукта банка. За первое полугодие 2020 года Нижегородское отделение Сбербанка выдало 86,5 тысячи потребительских кредитов на сумму в 18 млрд рублей.
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Сбербанк напоминает, как правильно воспользоваться кредитными каникулами
Комсомольская правдавчера в 08:15
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии
ТРК Сейм (Курск)вчера в 05:30
Почти 500 тыс. частных клиентов во время пандемии обратились в Сбербанк за реструктуризацией
Агентство Москвавчера в 03:55
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Общество
Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса
24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru 04:57
Технологии
PlayStation 5 может получить сменный корпус
News.ru вчера в 15:06
Гаджеты
Десктопный процессор Intel Core i9-10850K представлен официально
В начале мая компания Intel представила новое поколение процессоров семейства Comet Lake-S для настольных компьютеров со старой архитектурой и новым сокетом, который выполнен по 14-нанометровому технологическому процессу.
Live24 05:07
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Транспорт
В московском метро начались рейды по проверке масочного режима
На всех станциях Московского метрополитена начались рейды по проверке наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров.
Известия 11:32
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
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Шоу-бизнес
Мать Тимати переживает за отношения сына с его 6-летней дочерью
Пока Тимати со своей матерью Симоной Юнусовой и дочкой Алисой проводят совместный отпуск, мать рэпера выложила в своем Instagram пост, в котором рассуждает об отношениях сына и Алисы в будущем.
RuNews24.ru 08:48
Игры
Cuphead выйдет на PlayStation 4
CyberSport.ru 11:55
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Общество
Знаток Скипский прекратил работу с детьми после обвинений в педофилии
Михаил Скипский прекратил работу с детьми после того, как его обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
РЕН ТВ 10:46
Кино
«Капитан Марвел 2» может стать «мини-фильмом о Мстителях»
Вместе с Мисс Марвел в «Капитане Марвел 2» появится и ряд других новых персонажей, так что этот блокбастер уже нарекли «мини-фильмом о Мстителях».
Popcornnews.ru 04:30
Здоровье
Германия встревожена началом второй волны коронавируса
К соблюдению правил общественного поведения сами немцы относятся достаточно вольно. Это уже привело к началу второй волны коронавируса.
Аргументы недели 12:34
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Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Сравнению подверглись самодельные однослойные и двухслойные тканевые маски, а также хирургические с тремя слоями.
Evo-rus.com 03:42
Политика
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией.
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Политика
Помпео: США считают свой курс на ужесточение подхода к КНР пригодным для всех союзников
Соединенные Штаты считают свой курс на ужесточение подхода к Пекину пригодным для всех своих союзников.
ТАСС 13:46
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Происшествия
Трое рабочих погибли в Ростове-на-Дону от отравления сероводородом
В Ростове-на-Дону в результате отравления сероводородом погибли три человека, которые проводили работы в газовом колодце на проспекте Шелехова, 262.
Известия 07:18
Политика
Постпредство России при ОБСЕ осудило блокировку «Царьграда» на YouTube
Блокировка аккаунта телеканала "Царьград" на YouTube является грубым нарушением международных обязательств и примером политической цензуры.
ТАСС 12:17
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.
Газета.Ru 13:38
Культура
Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года
Объявлены номинанты на 72-ю премию «Эмми», которая вручается лучшим сериалам, шоу и телепрограммам года.
Lenta.ru 13:00
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Экономика
Россия расширит возможности применения санкций против Украины
Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК 09:55
Футбол
«Никогда не думал, что сделаю это!» Акинфеев выложил первый пост в инстаграме
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который на прошлой неделе завел страницу в инстаграме, выложил свой первый пост.
Sport24.ru 13:37