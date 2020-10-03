Биограф назвал причину разлада между принцами Уильямом и Гарри

Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com Британский биограф Роберт Лейси в своей книге "Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда" сообщает, что разлад между принцами произошел, когда герцог Сассекский и его жена Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, как сообщает The Sun.