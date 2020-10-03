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Слово и Дело
Слово и Дело

Нижегородцы возложили цветы к месту гибели журналистки Славиной

Славина была главным редактором местного издания "Коза Пресс". Ее тело обнаружили у здания МВД 2 октября. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, оцепление возле здания было снято около 19:30, ожидавшие несколько часов рядом люди — коллеги погибшей и жители — идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи.
RT на русскомвчера в 13:59
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Нижегородцы устроили мемориал Ирине Славиной возле памятника козы

Открытый Нижнийвчера в 15:48
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Нижегородцы несут к месту гибели Ирины Славиной цветы и свечи

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Нижегородцы несут цветы к месту гибели Ирины Славиной

Newsroom24вчера в 14:02
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К месту гибели журналистки в Нижнем Новгороде несут цветы и свечи

RT на русскомвчера в 13:59
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Первые фото: нижегородцы несут цветы к месту гибели журналистки Ирины Славиной

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