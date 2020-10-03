Нижегородцы возложили цветы к месту гибели журналистки Славиной
Славина была главным редактором местного издания "Коза Пресс". Ее тело обнаружили у здания МВД 2 октября. Соболезнования родным и близким выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, оцепление возле здания было снято около 19:30, ожидавшие несколько часов рядом люди — коллеги погибшей и жители — идут к месту гибели журналистки с цветами и зажигают свечи.
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Цветы, свечи, десятки растерянных людей. Фоторепортаж NN.RU с места смерти Ирины Славиной
Нижний Новгород on-lineвчера в 13:19