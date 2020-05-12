Общество

Newsroom24Newsroom24Нижегородская область обошла Москву по вовлеченности в малый бизнес

Согласно информации, в Нижегородской области доля работников малых предприятий в общей численности рабочей силы составила 21,8%, а оборот таких предприятий - 1295,6 млрд рублей. Первое место в рейтинге заняла Калининградская область, где малом бизнесе заняты 23,8% общей численности рабочей силы.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес — 2020

Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.
РИА Новостивчера в 20:04

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Петербург вошел в тройку регионов с высокой долей занятых в малом бизнесе

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Петербург в тройке регионов по вовлеченности горожан в малый бизнес

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Эксперты выяснили, на каком месте Саратовская область находилась по вовлечению населения в малый бизнес до пандемии

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Татарстан вошел в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

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Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес

Телеканал 360°вчера в 22:31

В Ленобласти оборот малого бизнеса в 2019 году составил 431,2 млрд рублей

Online47.ruвчера в 18:55

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

РИА Новостивчера в 17:16
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Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
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FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 07:03
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
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Происшествия

Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах

Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
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Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
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Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Общество

Вильфанд предсказал неоднородное лето в России

Газета.Ru 02:21
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
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Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии.
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Политика

Дмитрий Песков заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
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Энергетика

Мир оказался на грани масштабной газовой войны

Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы.
Lenta.ru 07:28
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Госдума приняла во втором чтении проект о реформе полиса ОСАГО

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о реформе полиса ОСАГО, предусматривающий индивидуализацию тарифов для граждан.
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Политика

Россия принимает поддержку и помощь США в борьбе с коронавирусом

Россия уже принимает поддержку и помощь от США в борьбе с пандемией коронавируса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:05
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Путин поздравил «Роснефть» с запуском танкера Aframax

Президент России Владимир Путин поздравил "Роснефть" с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", по его словам, это реальная победа.
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Космос

Маленькие шины которые могли ездить по Марсу

«Гленн начал сотрудничать с шинной промышленностью США много лет назад, чтобы разработать лучшую непневматическую или безвоздушную шину для Луны», - сказал Виваке Аснани, ведущий инженер по шинам в Glenn.
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Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордного уровня

Индекс самоизоляции в Москве во вторник днем опустился до рекордно низкой отметки 2,2. Это значит, что на улице очень много людей, следует из данных «Яндекса».
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Общество

Многодетные семьи Кубани получат краевую единовременную выплату

На мероприятии обсудили, что все семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет получат от государства выплату по 10 000 рублей на каждого ребенка.
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Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%

Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
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Экономика

Российские экспортеры обеспокоены дискриминацией на рынке Казахстана

Российские экспортеры сельскохозяйственной техники через профильное лобби- организацию "Росспецмаш" обратились в правительство с жалобой на дискриминацию их экспорта со стороны Казахстана и с просьбой устранить эти дискриминационные условия.
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Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

Сегодня, 11 мая, президент Владимир Путин в своём обращении к нации сообщил, что подписал указ для постепенного снятия ограничительных мер из-за коронавируса с 12 мая, и объявил окончание «периода нерабочих дней».
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Общество

В Краснодарском крае возобновят работу промышленные предприятия

С 12 мая в Краснодарском крае начинают работу все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
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Завод Hyundai в Петербурге возобновил полноценную работу

МР7.ру 07:13
Политика

Стратегия нацбезопасности Польши определила Россию как основную угрозу

Власти Польши приняли новую стратегию национальной безопасности страны. Об этом во вторник, 12 мая, пишет «РИА Новости».
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Бывший футболист сборной России заступился за Сталина

Экс-полузащитник футбольной сборной России Роман Широков в интервью журналисту Сергею Егорову высказал свое мнение о роли Иосифа Сталина в контексте Великой Отечественной войны.
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Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно

Призер Олимпийских игр хореограф Илья Авербух удивился решению Международного союза конькобежцев (ISU) уравнять стоимость четверых лутца, флипа и риттбергера.
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В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

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