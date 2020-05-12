Общество
Newsroom24Нижегородская область обошла Москву по вовлеченности в малый бизнес
Согласно информации, в Нижегородской области доля работников малых предприятий в общей численности рабочей силы составила 21,8%, а оборот таких предприятий - 1295,6 млрд рублей. Первое место в рейтинге заняла Калининградская область, где малом бизнесе заняты 23,8% общей численности рабочей силы.
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Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.РИА Новостивчера в 20:04
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