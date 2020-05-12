Общество

Newsroom24Newsroom24Нижегородская область обошла Москву по вовлеченности в малый бизнес

Согласно информации, в Нижегородской области доля работников малых предприятий в общей численности рабочей силы составила 21,8%, а оборот таких предприятий - 1295,6 млрд рублей. Первое место в рейтинге заняла Калининградская область, где малом бизнесе заняты 23,8% общей численности рабочей силы.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес — 2020

Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.
РИА Новостивчера в 20:04

Подробнее о событии

Петербург вошел в тройку регионов с высокой долей занятых в малом бизнесе

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Петербург в тройке регионов по вовлеченности горожан в малый бизнес

Петербургский дневник01:01

Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес

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Эксперты выяснили, на каком месте Саратовская область находилась по вовлечению населения в малый бизнес до пандемии

Версия-Саратоввчера в 23:15

Составлен рейтинг регионов России по вовлеченности жителей в малый бизнес

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В Ленобласти оборот малого бизнеса в 2019 году составил 431,2 млрд рублей

Online47.ruвчера в 18:55

Татарстан вошел в топ-10 регионов по вовлеченности населения в малый бизнес

БИЗНЕС Online00:40
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Наука

Названы сочетания продуктов, провоцирующие развитие деменции

Эксперты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие развитие деменции.
Evo-rus.com 06:41
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Политика

На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Lenta.ru 02:56
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Экономика

Власти Таиланда планируют ввести сбор с иностранных туристов

В мае 2019 года правительство Таиланда заявило о планах введения туристического сбора с иностранных гостей для восстановления природных мест.
ТАСС вчера в 23:30
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Авто

Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей

Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс 10 мая в 12:02
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Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области

В городе Кимры Тверской области предотвращен теракт. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Известия 06:44
11
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Политика

Зеленский анонсировал ослабление карантина по коронавирусу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешние показатели заболеваемости COVID-19 в Украине позволяют рассматривать следующие этапы ослабления карантина.
РИА Новости 06:25
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Армия и оружие

Boeing впервые показала новейший истребитель F/A-18 Block III Super Hornet

По сообщению пресс-службы компании Boeing, на производственных мощностях собран первый истребитель новой модификации палубного истребителя F/A-18 Block III Super Hornet, который в скором времени получит на вооружение американский флот.
Военное дело 06:52
Общество

Владимир Путин объявил о дополнительных выплатах для семей с детьми

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Вести Татарстан вчера в 10:35
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Происшествия

СМИ узнали о снятии обвинения в неуплате налогов с братьев Манашировых

"Коммерсантъ" пишет, что это произошло после того, как Манашировы уплатили налог на имущество и НДС на общую сумму 537,1 млн руб. Именно эта цифра указывалась в уголовном деле в качестве недостачи, образовавшейся в результате уклонения от налогов.
РБК 00:46
1
Происшествия

Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах

Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
357
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
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Здоровье

На Кубани выявлено 99 новых случаев коронавируса

Ранее «КИ» писали, что в минувшую субботу на Кубани выявили 98 новых случаев заражения COVID-19.
Краснодарские известия 10 мая в 04:45
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Экономика

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
Коммерсантъ вчера в 17:41
2
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Шоу-бизнес

Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей

OAnews вчера в 01:32
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Авто

В России в апреле рекордно упали продажи легковых автомобилей

Москва, 12 мая 2020, 13:37 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было продано 38 922 авто — на 72,4% меньше, чем в апреле 2019 года.
REGNUM 06:37
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Армия и оружие

Прокололись на спутниках: США начали готовиться к войне с Россией?

Соединённые Штаты и раньше использовали советские танки, однако тогда речь шла об образцах, произведённых в 70-х и 80-х годах.
Царьград 05:09
Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
Культура

Лазарев показал серьезную травму после Евровидения

Народные новости 04:45
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
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Армия и оружие

Армия Хафтара разгромила террористов ПНС на нескольких направлениях

Как пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление Мисмари, армия фельдмаршала Халифы Хафтара одержала победу над противником на направлениях Аль-Хадба, Абу Салим, Салах ад-Дин и Айн Зара.
Слово и Дело вчера в 09:57
Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:25
4
Общество

В Краснодарском крае возобновляют работу промпредприятия

Краснодар, 12 мая 2020, 13:29 — REGNUM Все предприятия сельскохозяйственного комплекса, промышленности, предприятия связи на территории Краснодарского края возобновляют работу.
REGNUM 06:29
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Политика

Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся

Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
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Экономика

Третий антикризисный пакет мер стоит 800 млрд рублей

Силуанов говорил «Ведомостям», что для финансирования поддержки экономики будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ (покупка оплачена из ФНБ, и бюджет получает часть суммы назад в виде прибыли ЦБ) – 1,07 трлн руб. в этом году.
Ведомости вчера в 13:36
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Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
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Общество

Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня

Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:01
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