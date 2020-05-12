Общество
Newsroom24Нижегородская область обошла Москву по вовлеченности в малый бизнес
Согласно информации, в Нижегородской области доля работников малых предприятий в общей численности рабочей силы составила 21,8%, а оборот таких предприятий - 1295,6 млрд рублей. Первое место в рейтинге заняла Калининградская область, где малом бизнесе заняты 23,8% общей численности рабочей силы.
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Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.РИА Новостивчера в 20:04
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Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Армия и оружие
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РБК 06:09
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Армия Хафтара разгромила террористов ПНС на нескольких направлениях
Как пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление Мисмари, армия фельдмаршала Халифы Хафтара одержала победу над противником на направлениях Аль-Хадба, Абу Салим, Салах ад-Дин и Айн Зара.
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Политика
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Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов
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Вести.Ru 03:25
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Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
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РБК 05:43
Общество
Бизнес просит разрешить турпоездки по России с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) попросили власти разрешить туристические поездки между регионами страны с 1 июня 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:01