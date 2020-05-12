Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.

с чего всё началось

Согласно информации, в Нижегородской области доля работников малых предприятий в общей численности рабочей силы составила 21,8%, а оборот таких предприятий - 1295,6 млрд рублей. Первое место в рейтинге заняла Калининградская область, где малом бизнесе заняты 23,8% общей численности рабочей силы.

Нижегородская область обошла Москву по вовлеченности в малый бизнес

Политика Главной угрозой в польской стратегии безопасности названа Россия Варшава, 12 мая 2020, 12:49 — REGNUM 12 мая президент и главнокомандующий вооружённых сил Польши Анджей Дуда подписал Стратегию национальной безопасности, которая была одобрена правительством 30 апреля 2020 года. 48

Общество Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко. 186

Экономика Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти» Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell. 2

Культура Исмаилов: вопрос с Коляном из «Реальных пацанов» мы порешали «Вопрос решён, а как мы с Коляном его порешали, можно увидеть 12 мая в 20:00 на ТНТ», — написал Исмаилов под роликом.

Общество Власти назвали условия для получения новых выплат семьям с детьми На портале государственных услуг появилась информация о том, какие семьи могут получать дополнительные выплаты для детей и что для этого необходимо сделать.

Шоу-бизнес Мерьем Узерли поделилась редким кадром с братьями и сестрой Звезды публиковали кадры с родными и близкими — в их числе была и звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли, которая показала трогательное семейное фото.

Происшествия В Ростехе заявили, что разбираются в ситуации с ИВЛ в Петербурге Концерн "Радиоэлектронные технологии", входящий в госкорпорацию "Ростех", разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, в которых возникли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе КРЭТ, входящего в госкорпорацию "Ростех". 613

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 47

Шоу-бизнес Дана Борисова извинилась за оскорбления перед Волочковой Балерина же все заявления Борисовой опровергает, а неделю назад даже собралась подавать на Дану в суд за клевету.

Политика На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 4

Армия и оружие Леонков объяснил, почему ВМС США никогда не смогут обнаружить российские подлодки В материале рассказывалось о том, что американский сенатор поинтересовался у военных, могут ли они со стопроцентной гарантией обнаружить местоположение российских военных подлодок.

Происшествия Моряк почти 25 лет обманывал флот Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.

Единоборства Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.

Авто Kia Mohave обзавелся стильной версией Южнокорейский бренд представил новую версию внедорожника Mohave под названием Gravity для домашнего рынка. 8

Авто Компания Toyota представила юбилейный Toyota Prius 2020 Edition Компания Toyota представила юбилейную версию гибридной Toyota Prius 2020 Edition, посвященную 20-летию с момента ее появления в США. 1