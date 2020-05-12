Общество

РБК КалининградРБК КалининградОбласть стала лидером по вовлеченности населения в малый бизнес

Калининградская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по вовлеченности населения в малый бизнес. Такие данные в своем исследовании приводит «РИА Новости». Сотрудниками малых предприятий являются 23,8% от общей численности рабочей силы региона.
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Рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый бизнес — 2020

Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес отмечается в Калининградской области, Хабаровском крае и Санкт-Петербурге, где на долю сотрудников малых и микропредприятий приходится более 23% общей численности рабочей силы.
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