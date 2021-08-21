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Нижегородская область планирует отремонтировать 664 объекта здравоохранения до 2026 года

По словам Никитина, всего на модернизацию первичного звена здравоохранения власти направят 15,5 млрд рублей.
ТАСС
Также планируется приобрести более 1,5 тысячи автотранспортных средств.
Время Н
Также Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о стимулирующих выплатах работникам здравоохранения.
Нижегородская Правда
В текущем году вновь выделено почти 1,5 млрд рублей, в том числе 340 млн — на стимулирующие выплаты медикам (на 80 млн больше, чем в 2020 году).
Нижегородская Правда

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В Тамбовской области модернизируют первичное звено здравоохранения
Тамбовский курьер06:59
Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о реализации программы модернизации первичного звена
Нижегородская Правда04:25
Нижегородская область планирует отремонтировать 664 объекта здравоохранения до 2026 года
ТАСС17:07
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