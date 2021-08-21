ТАССНижегородская область планирует отремонтировать 664 объекта здравоохранения до 2026 годаПо словам Никитина, всего на модернизацию первичного звена здравоохранения власти направят 15,5 млрд рублей.ТАССТакже планируется приобрести более 1,5 тысячи автотранспортных средств.Время НТакже Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о стимулирующих выплатах работникам здравоохранения.Нижегородская ПравдаВ текущем году вновь выделено почти 1,5 млрд рублей, в том числе 340 млн — на стимулирующие выплаты медикам (на 80 млн больше, чем в 2020 году).Нижегородская ПравдаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Тамбовской области модернизируют первичное звено здравоохраненияТамбовский курьер06:59Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о реализации программы модернизации первичного звенаНижегородская Правда04:25Нижегородская область планирует отремонтировать 664 объекта здравоохранения до 2026 годаТАСС17:07Показать все источникиОценить5Поделиться