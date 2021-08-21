ТАССНижегородская область планирует отремонтировать 664 объекта здравоохранения до 2026 годаПо словам Никитина, всего на модернизацию первичного звена здравоохранения власти направят 15,5 млрд рублей.ТАССТакже Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о стимулирующих выплатах работникам здравоохранения.Нижегородская ПравдаВ текущем году вновь выделено почти 1,5 млрд рублей, в том числе 340 млн — на стимулирующие выплаты медикам (на 80 млн больше, чем в 2020 году).Нижегородская ПравдаТакже планируется приобрести более 1,5 тысячи автотранспортных средств.Время НЧитать далееСвернутьПодробнее о событии15,5 миллиардов рублей выделено на модернизацию учреждений здравоохранения регионаPro Город НН10:08Нижегородская область планирует отремонтировать 664 объекта здравоохранения до 2026 годаТАСС17:07664 объекта здравоохранения отремонтируют в Нижегородской области к 2025 годуNewsroom2407:52В Тамбовской области модернизируют первичное звено здравоохраненияТамбовский курьер06:59Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о реализации программы модернизации первичного звенаНижегородская Правда04:25Никитин рассказал Путину о модернизации первичного звена нижегородского здравоохраненияЦарьград08:00Показать ещёОценить9Поделиться