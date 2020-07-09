с чего всё началось

Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.

Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

Политика Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда». 58

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Здоровье В Аргентине для лечения коронавируса используют «шлем космонавтов» Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.

Наука На Аляске найден фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра Фрагмент окаменелой челюсти динозавра обнаружен в арктической зоне Аляски.

Футбол «Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 37

Политика Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении» В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020". 479

Здоровье Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков Недомогание и плохое самочувствие могут быть связаны, с чем угодно, и лишь во время случайного осмотра врача выясняется, что человек болен сахарным диабетом. 2

Политика Что случилось за день. Главные новости РБК Источники РБК рассказали, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и другого бизнесмена — Евгения Зори.

Общество Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы в Пермском крае Ранее компания «Уралхим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России — решила остановить работу завода «Азот» в Пермском крае из-за превышения в Каме концентрации хлоридов кальция и обратилась в природоохранные органы с просьбой установить причину загрязнения реки. 11

Футбол Газизов: я обязан помогать Тедеско Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.

Происшествия Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов. 93

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Происшествия В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. 25