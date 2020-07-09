Общество

РИА НовостиРИА НовостиНижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату

Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
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с чего всё началось
Москва и Татарстан занимают первые строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, сообщает
 Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Коммерсантъ09:26

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Москва стала лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

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Происшествия

Хабаровского губернатора Фургала задержали по подозрению в убийствах

БрянскToday 00:48
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Политика

Козак назвал переговоры с Украиной театром абсурда

В своем интервью для ТАСС Козак заявил, что многочасовые переговоры, которые не ведут ни к какому конкретному результату, правильно назвать «театром абсурда».
Городовой 14:40
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Общество

Мурашко сообщил о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса идут штатно, они проводятся на двух площадках.
РБК 14:56
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Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
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Здоровье

В Аргентине для лечения коронавируса используют «шлем космонавтов»

Аргентинские медики используют кислородный шлем, наподобие того, что носят космонавты или водолазы, для лечения больных с COVID-19, сообщил доктор Гильермо Монтиэль, курирующий отделение неинвазивной поддержки больницы Фернандес в Буэнос-Айресе.
РИА Новости 13:33
Наука

На Аляске найден фрагмент окаменелой челюсти редкого динозавра

Фрагмент окаменелой челюсти динозавра обнаружен в арктической зоне Аляски.
News.ru 14:51
Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА

Буэнос-Айрес, 9 июля 2020, 12:23 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» согласился продать нападающего Адольфо Гайча московскому ЦСКА.
REGNUM 05:23
Политика

Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена

Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
Российская газета 04:48
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
Городовой 11:58
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Музыка

Ленни Кравиц решил отменить все российские концерты из-за коронавируса

Американский певец Ленни Кривиц из-за пандемии коронавируса отменил концерты в России.
Комсомольская правда 14:55
Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Недомогание и плохое самочувствие могут быть связаны, с чем угодно, и лишь во время случайного осмотра врача выясняется, что человек болен сахарным диабетом.
Live24 08:26
2
Шоу-бизнес

Ведущий объяснил свое заявление о «фейковом» разводе Асмус и Харламова

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони объяснил, почему назвал развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова частью своей программы.
Взгляд.ру 14:57
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Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источники РБК рассказали, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и другого бизнесмена — Евгения Зори.
РБК 12:30
Общество

Роспотребнадзор не обнаружил загрязнения реки Камы в Пермском крае

Ранее компания «Уралхим» — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России — решила остановить работу завода «Азот» в Пермском крае из-за превышения в Каме концентрации хлоридов кальция и обратилась в природоохранные органы с просьбой установить причину загрязнения реки.
Коммерсантъ 12:27
11
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
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Футбол

Газизов: я обязан помогать Тедеско

Новый генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался относительно главного тренера команды Доменико Тедеско.
RT на русском 14:26
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Политика

Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

РИА Новости 12:18
292
Политика

Киев запросил срочный обмен одного пленного с ДНР

В Киеве попросили самопровозглашенную Донецкую народную республику экстренно обменять пленного Валерия Матюшенко из-за имеющихся у него серьезных проблем со здоровьем, сообщил киевский представитель в контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
Взгляд.ру 14:24
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Общество

В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год

Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
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Происшествия

В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
25
Автоспорт

Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости вчера в 07:04
1
Технологии

Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке

В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
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Наука

Теорию норвежского археолога Хейердала смог подтвердить анализ ДНК

Evo-rus.com 13:44
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Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российская газета 07:23
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Как работают Яндекс.Новости?
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