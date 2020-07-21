Общество
Татар-информТатарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России
Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
Читать в источнике
Оценить678
Подробнее о событии
Показать все источники
Климат Ростовской области оказался на 3 месте согласно рейтингу лучших регионов для жизни
Московский Комсомолецвчера в 09:02
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Политика
Посольству КНР в Вашингтоне угрожали убийствами и взрывами бомб
«В результате клеветы и ненависти, разожженных правительством США, посольство Китая получило угрозы взрывов бомб и убийств», — написала дипломат в своем Twitter.
Известия 15:40
Происшествия
В США полицейские напали на освещавших протесты журналистов из России
RT на русском 06:10
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 4,892 млн баррелей и на 17 июля 2020 года составили 536,58 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 10:47
Общество
Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным
Ношение масок в столице США Вашингтоне станет обязательным, сообщает газета Washington Post со ссылкой на предстоящее распоряжение мэра города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:32
Армия и оружие
ВМС США разработают комплексную стратегию применения беспилотников
Начальник военно-морских операций ВМС США (Chief of naval operations, CNO) адмирал Майкл Гилдей поручил разработать комплексную стратегию развертывания беспилотных аппаратов – летающих, над- и подводных, сообщает Defense News.
Профиль 13:06
Шоу-бизнес
«Ах, какая женщина»: 71-летняя Пугачева удивила худыми ногами
На посткарантинной вечеринке Алла Борисовна, не задумываясь, выпорхнула на танцпол вместе с похудевшим Николаем Басковым, певицей Еленой Север и Мариной Юдашкиной.
Комсомольская правда 16:42
Футбол
Роналду побил рекорд Шевченко, который держался в Серии А почти 20 лет
РИА Новости вчера в 02:50
Политика
Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля
"С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров.
Интерфакс 14:41
Шоу-бизнес
Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж
Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 01:35
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Политика
Джонсон ответил на обвинения во вмешательстве России в Brexit
Джонсон указал на то, что опубликованный 21 июля доклад парламентского комитета по разведке и безопасности не содержит никаких доказательств того, что Россия оказывала влияние на референдум 2016 года.
РБК 15:30
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
По мнению специалистов, новая волна коронавирусной инфекции грозит более опасными последствиями.
ToDay News Ufa 12:21
Общество
Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Российская газета 09:49
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Общее число пациентов, которые умерли из-за коронавируса, в Москве за сутки выросло на 14 и достигло 4 364.
ТАСС 16:28
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК
Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 15:11
Общество
Петростат: в Петербурге стало в 10 раз больше внебольничных пневмоний
Петростат зафиксировал резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний в Петербурге за период января-мая 2020 года, следует из опубликованного 22 июля доклада «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-июне 2020 года».
Фонтанка.Ру 14:14
Футбол
Савин полагает, что место в РПЛ «Крылья Советов» купят у Тамбова
Ранее был расчет на то, что в ФНЛ могут уйти «Оренбург» и «Тамбов», но последний клуб по результатам оказался выше «КС» и сохраняет место в РПЛ.
Sportssmi.ru 15:41
Футбол
Ливерпуль — Челси 5:3
Газета.Ru 14:32
Наука
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Ученые Колумбийского университета выделили антитела у пациентов с COVID-19, которые на сегодняшний день являются самыми эффективными в нейтрализации SARS-CoV-2.
Lenta.ru 13:13
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru 15:02
Футбол
Гендиректор «Рубина»: задачу выполнили — место в РПЛ сохранили
В первую очередь стояли финансовые задачи.
Чемпионат 15:23
Политика
Зеленский выполнил требование захватчика заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по требованию Максима Кривоша, захватившего заложников в Луцке.
Газета.Ru вчера в 14:12
Игры
Появился ключевой постер «Halo Infinite»
ГЛАС.RU 10:19
Гаджеты
Названы полные характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Topdaynews.ru 09:52
Здоровье
Шапша вручил медаль главврачу инфекционки за борьбу с коронавирусом
Московский Комсомолец Калуга 04:49
Общество
Родственники чеченского блогера признались в его убийстве в Вене
Родственники чеченского блогера Анзора Умарова взяли на себя ответственность за его убийство в Австрии.
BFM.ru 10:39
Общество
Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica
Обновлено в 21:21 Суд арестовал более 65 брендов одного из крупнейших производителей косметики Natura Siberica.
BFM.ru 14:22