Общество

Татар-информТатар-информТатарстан занял 11-е место среди лучших для жизни регионов России

Татарстан занял 11-е место в рейтинге лучших для жизни регионов России. Список составило издание РБК по методологии кредитного рейтингового агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).
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