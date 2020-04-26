Общество
Вести.RuНижегородская область ввела строгие ограничения на въезд
Все, кто въезжает без рабочего пропуска, будет отправлен на карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Глеба Никитина. Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники.
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Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Российская газета 23 апреля в 01:03
Здоровье
В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом
Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 23 апреля в 23:11
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа
Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
Общество
В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 01:27
Шоу-бизнес
Фанаты удивились постельному снимку Саши Савельевой и Кирилла Сафонова
Постельное фото, на котором исполнительница запечатлена в объятьях своего супруга, Кирилла Сафонова, серьезно всколыхнуло фанатские ряды звезд.
OvideO.ru вчера в 15:22
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 24 апреля в 06:31
Общество
В Подмосковье рассказали о ситуации с больными коронавирусом
Подмосковные Одинцово и Люберцы лидируют в регионе по количеству инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
РИА Новости вчера в 18:01
Общество
Пенсионерам предложили разрешить прогулки
Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять во дворе и около дома, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Коммерсантъ вчера в 20:41
Здоровье
В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 7170 случаев коронавируса, 187 летальных, 504 пациента выздоровели.
Украина.ру 23 апреля в 02:42
Спорт
Губерниев: буду сидеть с трезубцем, как Зевс, и смотреть на все это
Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин, 2019 года.
РИА Новости вчера в 11:43
Общество
Врач рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о наличии «инфицирующей дозы» коронавируса, а также дал прогноз по дальнейшему развитию пандемии.
Известия 01:07
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Общество
Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу
Известия вчера в 14:05
Армия и оружие
Сопровождение бельгийского F-16 российскими Су-27 сняли на видео
Взгляд.ру вчера в 09:38
Происшествия
Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом
С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru вчера в 08:33
Общество
В Роспотребнадзоре предлагают продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели.
АБН 01:54
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Авто
Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене
Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Футбол
Сезон в Голландии завершен досрочно. Чемпион определен не будет
«Аякс» благодаря лучшей разнице мячей окажется в более выгодном положении в следующем сезоне и выступит в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов, «АЗ» стартует во втором.
Sport24.ru 24 апреля в 11:47
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
Армия и оружие
Почему атомный эсминец «Лидер» остался в чертежах
Как видим, с эсминцем «Лидер» пока не получается.
Свободная Пресса 23 апреля в 01:35
Происшествия
Службу скорой помощи в одной из больниц в Улан-Удэ закрыли на карантин
Весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 00:41