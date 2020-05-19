Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

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