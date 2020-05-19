Общество
РИА НовостиНижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
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В Нижегородской области ослабили ограничения: разбираемся, что теперь можно, а что запрещено
Нижний Новгород on-line04:56
Стало известно, какие изменения ждут нижегородцев на втором и третьем этапах снятия ограничений
Нижегородская Правда04:54
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Экономика
Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи
В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщили РИА Новости в региональном отделении поискового отряда "Лиза Алерт".
РИА Новости 02:33
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова отмечает 18-летие
Ижевская фигуристка, олимпийская чемпионка и просто красавица Алина Загитова сегодня празднует свое совершеннолетие.
Udm-Info вчера в 08:04
Хоккей
Защитник Андрей Педан: Раздевалка «Ак Барса» лучше, чем в НХЛ
Татар-информ 04:20
Энергетика
Цены на нефть не смогли закрепиться выше 35 долларов во вторник утром
Нефтяные котировки во вторник утром в начале торговой сессии выросли на мировом товарно-сырьевом рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:22
Общество
Сменилось руководство завода, производящего аппараты ИВЛ «Авента-М»
Новый временный гендиректор назначен на "Уральском приборостроительном заводе" (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М", говорится в сообщении предприятия.
Интерфакс вчера в 09:10
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Экономика
ВВП России в апреле рухнул на треть
По сравнению с апрелем прошлого года ВВП снизился на 28%.
Вести.Ru 02:52
Общество
Треть россиян не хотят делать прививку от коронавируса
Большинство (70%) россиян считает, что вакцинация должна быть добровольной: у человека в любом случае должен оставаться выбор, делать ему прививку от коронавируса или нет, государство не должно решать за него.
Новые Известия 05:27
Общество
В Ивановской области коронавирусом заразились 148 медиков
За время пандемии в Ивановской области заболело 148 медицинских работников.
Ивтелерадио 05:22
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал убрать ядерное оружие США из Европы
Триттин является членом партии «Зеленые» и настаивает на необходимости выведения ядерного оружия США из Европы.
RuNews24.ru 00:58
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Максим Галкин похвастался урожаем в теплице Пугачевой
Максим Галкин сообщил, что Алла Борисовна придумала, как во время самоизоляции постоянно иметь доступ к свежим овощам.
Городовой 03:46
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Экономика
Выручка «Ростелекома» выросла на 10% благодаря Tele2
Темп роста оказался значительно выше, чем в первом квартале прошлого год (3,2%) или за весь 2019 год (5%), благодаря консолидации показателей «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2).
РБК 03:31
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22