Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.В источнике
С чего всё началось
Как выяснили
авторы расследования, госслужащие используют процедуру целевого обучения, чтобы пристроить своих родственников на учёбу в обход общих правил.
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