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РИА Новости
РИА Новости

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.В источнике
С чего всё началось
Как выяснили
 авторы расследования, госслужащие используют процедуру целевого обучения, чтобы пристроить своих родственников на учёбу в обход общих правил.
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Lenta.ru

Российский вуз прокомментировал данные о зачислении детей чиновников

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Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

РИА Новости17:56
BFM.ru

СМИ: руководители госструктур от своих организаций отправляли своих детей учиться в престижные вузы без конкурса

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Дождь

Расследование: российские чиновники используют целевой набор для зачисления родственников в вузы

Дождь3 августа в 16:34
Новая газета

Депутат Госдумы заявил о необходимости проверить зачисление родственников чиновников в престижные вузы по целевому приему

Новая газета3 августа в 14:51
URA.Ru

Раскрыта схема поступления детей чиновников в престижные вузы. В Госдуме хотят проверить

URA.Ru3 августа в 16:40
Эхо Москвы

Группа журналистов выяснила, что дети некоторых чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору

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