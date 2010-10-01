Футбол
Sportbox.RU«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе
Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене. Напомним, что МВД из-за соображений безопасности вновь запретило черно-белым играть на стадионе имени Стрельцова.
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Фанаты «Торпедо» обратились в РФС. Они в недоумении из-за двух подряд переносов матчей на другие арены
ProstoProSport09 ноября в 01:39
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Вашингтон
Общество
СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей
Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты 02:28
Общество
Вдову Муслима Магомаева экстренно госпитализировали
Газета.Ru 01:48
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Политика
Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту
В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.
Волжский.ру 01:47
Происшествия
В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
РИА Новости вчера в 23:52
Общество
КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров
Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
REGNUM 01:20
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Авто
Названы цены Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ в понедельник, 11 ноября, назвал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и 1,6-литровым двигателем Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня вчера в 13:25
Общество
Елизавета II расплакалась во время военного парада
Королева приняла участие в ежегодном параде в Лондоне. Во время торжественной церемонии Елизавета II не смогла сдержать слез и расплакалась.
StarHit.ru вчера в 20:00
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
РИА Новости вчера в 18:57
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
АБН 01:16
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Общество
В Новосибирск прибыл Дмитрий Медведев
В совещании примут участие заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова, полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сотрудники министерств и руководители профильных предприятий.
ИА 1-Line вчера в 23:12
Политика
NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Адольф Гитлер бредил идеей превращения России в огромную колонию Германии, однако его действия в итоге привели к подчинению Москве части его страны и превращению СССР в сверхдержаву, пишет National Interest.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Политика
Самолет с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет мексиканских Военно-воздушных сил, на борту которого находится ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес, совершил посадку в Парагвае для дозаправки.
REGNUM 01:59
Политика
США выиграли тендер на Украине на нефтегазовый проект, пишут СМИ
Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине.
ФАН вчера в 18:58
Авто
В продаже появился уникальный вездеход «Лесоруб» на шасси ГАЗ-66
На сайте «Авито» появилось объявление о продаже вездехода-пикапа «Лесоруб».
Тарантас Ньюс вчера в 04:30
Футбол
Черчесов назвал самый главный момент в подготовке к матчу с Бельгией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал самый важный момент в подготовке команды к матчу квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
RT на русском вчера в 05:44
Общество
Синичкин день отмечается в России
Бог принял их решение и наградил Зиновия даром исцеления больных молитвой.
Телепорт вчера в 18:35
Финансы
Акции Utair взлетели после отчета
Торги на российском рынке акций начались небольшим ростом на слабо позитивном внешнем фоне.
Finam.Ru 02:15