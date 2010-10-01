Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене. Напомним, что МВД из-за соображений безопасности вновь запретило черно-белым играть на стадионе имени Стрельцова.

«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе

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