Как стало известно matchtv.ru, «Нижний Новгород» сделал предложение «Торпедо» провести их очный матч 13 ноября в рамках 23 тура первенства ФНЛ на его арене. Напомним, что МВД из-за соображений безопасности вновь запретило черно-белым играть на стадионе имени Стрельцова.

«Нижний Новгород» предложил «Торпедо» сыграть на его стадионе

Хоккей Источник: «Лос-Анджелес» решил вывести Ковальчука из состава Ковальчук 1 июля 2018 года подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на общую сумму 18,75 млн долларов.

Здоровье Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков Имеются определенные натуральные продукты, употребление в пищу которых может значительно улучшать кровообращение и предотвратить многие сердечно-сосудистые заболевания.

Наука Ученые назвали самый опасный для здоровья человека продукт Вегетарианцы могут в очередной раз торжествовать и бросать в воздух корни сельдерея — новое открытие ученых признало самым вредным продуктом мясо.

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» завершит миссию на астероиде Рюгу 13 ноября Японский исследовательский зонд "Хаябуса-2" 13 ноября завершит свою миссию на астероиде Рюгу и отправится обратно на Землю со взятыми образцами пород.

Авто Hyundai готовит новый компактный седан Aura Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.

Политика Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.

Политика Моралес заявил, что на него готовили покушение Бывший президент Боливии Эво Моралес, прилетевший во вторник в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище, заявил, что в Боливии готовилась операция по его захвату.

Общество ФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.

Политика Кремль ответил на предложение Назарбаева о встрече Путина с Зеленским Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил лидерам России и Украины встретиться в республике.

Происшествия В Боливии выросло число погибших в ходе беспорядков Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Боливии в ходе беспорядков, продолжающихся после отставки Эво Моралеса с поста президента страны, погибли два человека и 12 пострадали.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Энергетика МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству Эксперты агентства уточняют, что на данный момент 600 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к электричеству.

Политика Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.

Армия и оружие В Госдепе назвали второстепенной задачей охрану нефти в Сирии Охрана нефтяных месторождений американскими солдатами в Сирии является второстепенной задачей Пентагона — прежде всего военные находятся там для борьбы с террористами, заявили в Госдепартаменте.

Игры В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".

Политика Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".

Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном» 11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.

Авто Самый мощный серийный гиперкар в мире представлен в Дубае Японская инжиниринговая компания Aspark представила финальную версию своего гиперкара Owl.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Общество Проливные дожди затопили более 80% территории Венеции В Венеции уровень воды поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% территории города.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).