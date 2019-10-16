Футбол
LiveResult.Ru«Нижний Новгород» сменил главного тренера
Футбольный клуб «Нижний Новгород», который выступает в первенстве ФНЛ, решил сменить главного тренера. В отставку с поста наставника команды был отправлен 50-летний Дмитрий Черышев.
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Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости 19:16
Политика
Турция не станет закрывать Инджирлик от США
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не намерена закрывать для ВВС США авиабазу Инджирлик на юге Турции.
Вестник Кавказа 13:19
Политика
Нью-Йорк отобрал у Трампа возможность помиловать осужденных соратников
В Нью-Йорке принят закон, который разрешает вторично привлекать к судебной ответственности за одно преступление лиц, помилованных президентом США, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.
Взгляд.ру 22:51
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 12:34
Космос
NASA планирует выход в открытый космос двух женщин-астронавтов
Первоначально NASA планировало выход в открытый космос женщин-астронавтов прошлой весной, но пришлось отменить его из-за нехватки специальных костюмов подходящего размера.
Newsrussia.media 01:58
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Происшествия
В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек
По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
ТАСС 03:05
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости 18:50
Политика
Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом
Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Известия 22:18
Политика
Эрдоган унизил главу МИД Германии
Немецкая пресса заявила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса.
Взгляд.ру 15:10
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Здоровье
Легким курильщика электронных сигарет грозит EVALI
16.10.19 У болезни, которую вызывает курение электронных сигарет, появилось официальное название – EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury), что переводится, как «травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или вейпингом».
Портал Поиск 08:00
Футбол
Черчесов рассказал про «двух дебилов» на стадионе во время матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как наставнику команды лучше всего справляться с критикой со стороны болельщиков.
Свободная Пресса 16:37
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Общество
В России упростили порядок взыскания долгов с дачников
В России вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с дачников, пишет "Российская газета".
РИА Новости 22:25
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия
Таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю школьницу в Уфе
В Уфе 44-летний таджикский мигрант два года насиловал 15-летнюю девочку из Узбекистана и шантажировал ее из-за проблем матери с документами, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Московский Комсомолец вчера в 05:29
Армия и оружие
Американский эсминец Porter покинул порт Одессы
Как сообщает агентство УНИАН, пресс-служба СБУ по Одесской области проинформировала, что из порта Одессы вышел ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Московский Комсомолец 18:30
Авто
Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели
Rusargument 04:08
Футбол
Ансальди показал видео, где он победил в армрестлинге Дзюбу и Халка
Аргентинец на своей странице в Instagram выложил видео, где он побеждает в армрестлинге Халка и Артема Дзюбу.
Sportbox.RU 12:51
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе 2019 года Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском 21:56
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Гаджеты
Компания Xiaomi объявила сроки обновления смартфонов до MIUI 11
Китайская компания Xiaomi объявила сроки обновления своих смартфонов до новой версии фирменной прошивки MIUI 11.
UfacityNews.ru 15:01
Общество
S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения
S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
Коммерсантъ 11:32
Общество
РАНХиГС: треть россиян заняты на теневом рынке труда
Исследование проводилось в мае этого года с участием 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
Полит.ру вчера в 06:18
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19