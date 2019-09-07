Футбол
Sport24.ru«Нижний Новгород» в меньшинстве обыграл «Армавир»
«Нижний Новгород» обыграл «Армавир» в матче 12-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 60-й минуте забил Иван Темников. «Нижний Новгород» одержал победу в меньшинстве, поскольку на 50-й минуте прямую красную карточку получил Юрий Морозов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:25, Вашингтон
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Ненавистные прыщи: 7 мифов об акне
Очень часто прыщи появляются в период гормональных изменений, например, у подростков. Именно у них прыщи считаются визитной карточкой.
MedikForum.ru 09:25
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными
7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 11:23
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
Шеремет предложил обменяться с Украиной судами
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением в качестве жеста доброй воли вернуть Украине три военных корабля, задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы.
Вести.Ru 13:50
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Политика
Глава Бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Игры
Китайский релиз Gears 5 откладывается из-за проблем с доступом к игре
Официальный релиз Gears 5 состоится 10 сентября, а владельцы издания Ultimate могут оценить новую часть серии уже сейчас.
Игромания.ру 12:13
Политика
Путин и Назарбаев обсудили отношения России и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Life.ru 13:54
Гаджеты
Realme готовит недорогой смартфон с 90-герцовым дисплеем
В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.
Astera 08:29
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° 09:46
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Авто
Как выросли цены на Toyota RAV4 за последние два года
Letnews.ru 05:29
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Общество
Познер назвал главную проблему России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что главной проблемой России является то, что страной управляют люди советского периода.
Lenta.ru 09:36
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал Москве изменить свое поведение на мировой арене, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы.
Коммерсантъ 13:32
Общество
В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек
В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия 13:46
Происшествия
Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии
Австралийский гонщик Алекс Перони попал в аварию на Гран-при Италии "Формулы-3", передает The Sun.
Газета.Ru 08:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья
Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк расскажет о состоянии своего здоровья в ближайшее время.
Lenta.ru 00:42
Общество
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
Lenta.ru 11:07
Политика
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
RT на русском 09:53
Общество
Специалисты назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
Эксперты сервиса HeadHunter составили список вакансий с зарплатами от 100 тысяч рублей.
Piter.tv 08:55
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Футбол
Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Матч ТВ 10:54
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя» с разгромной победы
Полузащитник клуба «Знамя» Александр Самедов дебютировал за свою новую команду, сообщает федерация футбола Московской Области.
Спорт-Экспресс 13:08
Политика
Лукашенко потребовал от России «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашекно заявил, что Россия и Белоруссия являются братскими народами, но при этом «старший брат» не должен «гнобить и наклонять» «младшего», считает Лукашенко, сообщает издание БелТА.
Московский Комсомолец вчера в 07:51
Авто
В Китае стартовали продажи роскошного Changan CS75 Plus
На китайском авторынке начались продажи кроссовера Changan CS75 Plus с красивым внешним видом и роскошным салоном.
Discover24 03:46
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12