Футбол
Sport24.ru«Нижний Новгород» в меньшинстве обыграл «Армавир»
«Нижний Новгород» обыграл «Армавир» в матче 12-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 60-й минуте забил Иван Темников. «Нижний Новгород» одержал победу в меньшинстве, поскольку на 50-й минуте прямую красную карточку получил Юрий Морозов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Фигурное катание
Медведева: пусть считают, что я плачу зарплату своим болельщикам
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что находится в восторге от приема своих болельщиков на контрольных прокатах фигуристов сборной России и не обращает внимания на обвинения в том, что она якобы платит им зарплату.
РИА Новости 11:53
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
Яркое выступление собрало рекордное количество зрителей – 40 254 тысячи волгоградцев пришли послушать любимую группу.
Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Политика
Зеленский помиловал политзаключенных из списка на обмен с Россией
Россия и Украина ведут переговоры об одновременном обмене политзаключенными после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ТВ Центр вчера в 11:33
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru 12:30
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Наука
42 наконец-то разложили на три куба
В течение второй половины XX века разложения в сумму трех кубов были найдены почти для всех искомых чисел меньше 100.
N+1 вчера в 12:26
Финансы
Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки
Центробанк России сообщил об очередном снижении ключевой ставки. Она уменьшится на 0,25 % и составит семь процентов годовых.
Piter.tv вчера в 07:32
Футбол
Хавбек ЦСКА Ефремов после операции: «Обещаю вернуться сильнее💪🏼»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал о самочувствии после операции в Мюнхене.
Sports.ru 09:31
Экономика
Якутия подписала на ВЭФ 45 соглашений на сумму более 40 миллиардов рублей
В рамках V Восточного экономического форума, который проходил 4-6 сентября во Владивостоке, Якутия подписала 45 соглашений на сумму свыше 40 миллиардов рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев, отвечая на вопросы представителей СМИ.
ИА ЯСИА вчера в 10:55
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК вчера в 16:33
Футбол
Акинфеев признался, что его кумиром в детстве был Черчесов
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что кумиром его детства является нынешний главный тренер сборной России по футболу и бывший голкипер столичного "Спартака" Станислав Черчесов.
ТАСС 12:10
Происшествия
В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов
По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11
Политика
Эксперт назвал «мягким потеплением» освобождение россиян и украинцев
Взаимное освобождение осужденных и задержанных граждан Россией и Украиной означает мягкое потепление между двумя странами, эффективность прямого диалога Москвы и Киева, но питать иллюзий о скорой нормализации не стоит, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
РИА Новости 11:17
Футбол
Киевское «Динамо» получило от УЕФА по ошибке 380 миллионов евро
"Динамо" из Киева в период с 1999 по 2016 год получило от УЕФА примерно 380 миллионов евро на офшорную компанию Newport Management Limited.
Soccer.ru вчера в 14:10