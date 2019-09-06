«Нижний Новгород» обыграл «Армавир» в матче 12-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 60-й минуте забил Иван Темников. «Нижний Новгород» одержал победу в меньшинстве, поскольку на 50-й минуте прямую красную карточку получил Юрий Морозов.

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Происшествия Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Политика Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.

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Армия и оружие Освобожденных украинских моряков наградили На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.

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Политика Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.

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Происшествия В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.

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Культура Бегбедер поспорил с Мединским о комиксах Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что комиксы нужны тем, «кто плохо умеет читать».