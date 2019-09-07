Футбол
Sport24.ru«Нижний Новгород» в меньшинстве обыграл «Армавир»
«Нижний Новгород» обыграл «Армавир» в матче 12-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 60-й минуте забил Иван Темников. «Нижний Новгород» одержал победу в меньшинстве, поскольку на 50-й минуте прямую красную карточку получил Юрий Морозов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Происшествия
В Москве автобус сбил двух пешеходов
На западе Москвы автобус совершил наезд на двух пешеходов. Об этом 7 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 16:50
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Общество
В каких регионах есть вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц
В Челябинске в снабженческую компанию ищут инженера ПТО в дорожном строительстве и благоустройстве, обещают платить 100 тысяч рублей в месяц.
Российская газета 04:47
Здоровье
Испания планирует запретить иглоукалывание и гомеопатию
Испания планирует запретить такие виды нетрадиционной медицины, как иглоукалывание и гомеопатия.
Дни24 07:00
Политика
В России началось голосование на выборах в регионах
В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
РБК 17:00
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Армия и оружие
Секретарь СБ Армении изучил ситуацию на границе Карабаха и Азербайджана
Оперативно-тактическую ситуацию на линии соприкосновения с Азербайджаном обсудили секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и министр обороны Нагорного Карабаха, генерал-лейтенантом Карен Абрамян, сообщает 7 сентября издание NEWS.am.
REGNUM 07:23
Наука
Нейросеть теперь видит зеркала в кадре
Goroday.ru вчера в 19:08
Футбол
«Луч» обыграл «Мордовию» в Саранске
Sportbox.RU 11:53
Единоборства
Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко
Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов выиграл у американца Дастина Порье и побил рекорд Федора Емельяненко по числу побед подряд среди российских бойцов.
Спорт-Экспресс 16:48
Политика
В Палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете Палате Представителей США, контролируемой демократами, пройдет голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Дональду Трампу.
РЕН ТВ 15:52
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Происшествия
Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей
Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском 13:14
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru 14:35
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Футбол
Гарет Саутгейт — о матче с Болгарией: «Я всегда уверен в Кейне»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 против Болгарии (4:0). — Считаю, что иногда слишком усложняли игру: делали лишние передачи, — цитирует тренера BBC.
Спорт-Экспресс 15:27
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru 14:24
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Футбол
Акинфеев: «Были предложения, но у меня приоритет играть в ЦСКА»
«Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел», – заверил Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.
Бомбардир.ру 17:16