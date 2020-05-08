Общество

Ньюс-НННьюс-НННижний Новгород затопило после ливня

На Окском съезде скопившиеся в ливневках осадки хлынули водопадом прямо на проезжую часть. В резульате чего там произошел оползень.
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Юрий Шалабаев: Ремонтные и аварийные бригады в праздники будут в усиленном режиме заниматься прочисткой ливневок

Администрация Нижнего Новгорода11:51

Ливнёвки убиты, аварийщики работают в усиленном режиме: всё о сегодняшнем потопе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород on-line14:16

Воздушный шар может упасть с набережной Федоровского из-за провала грунта

Время Н09:36

Шалабаев: Аварийные бригады в праздники будут усиленно чистить ливневки

Ньюс-НН12:44

В Нижнем Новгороде на майские праздники будут чистить ливневки

Открытый Нижний12:16

Причиной оползня на Окском съезде стали непрочищенные ливнёвки

Нижегородская Правда13:12

Шалабаев: Ремонтные бригады будут в усиленном режиме заниматься прочисткой ливневок

Newsroom2413:09
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Кино

Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Культуромания вчера в 02:19
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
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Политика

США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу

Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра.
РИА Новости 19:36
Хоккей

Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»

Интерфакс-Спорт 09:03
Игры

Humble Bundle устроил раздачу космической стратегии Ashes of the Singularity: Escalation

Ashes of the Singularity: Escalation — стратегия в реальном времени от компании Stardock Entertainment.
3DNews 06:58
Армия и оружие

Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
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Футбол

Бундеслига 16 мая возобновит матчи после паузы из-за коронавируса

Globallookpress / Marius Becker Чемпионат Германии по футболу (Бундеслига) будет возобновлен 16 мая.
РЕН ТВ вчера в 08:13
Игры

Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

В Steam, PS Store и Microsoft Store начался сбор предварительных заказов Mortal Kombat: Aftermath — крупного DLC, которое выйдет 26 мая.
CyberSport.ru вчера в 05:00
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Общество

Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).
Интерфакс 10:37
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Общество

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru 10:42
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Политика

США назвали России условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
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Общество

Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
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Общество

Российским вузам приказали проводить выпускные экзамены дистанционно

Москва, 9 мая 2020, 01:43 — REGNUM Подготовить и провести выпускные экзамены применением дистанционных технологий в российских вузах распорядился 8 мая министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
REGNUM 18:43
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
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Политика

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравлением по случаю 75-летия Победы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Коммерсантъ 18:27
Происшествия

Стало известно о ходе расследования дела об убийстве Старовойтовой

Взгляд.ру 19:55
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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Шоу-бизнес

Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом

Актер Руперт Гринт впервые стал отцом. Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые стал отцом.
Экспресс газета 01:18
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Здоровье

Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай

Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса вчера в 02:26
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Футбол

Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1

Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
Газета.Ru вчера в 16:48
Происшествия

Экс-главе СКР по Волгоградской области предъявили новое обвинение

REGNUM вчера в 10:04
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Политика

Еврокомиссия рекомендовала не открывать границы ЕС до 15 июня

Отмечается, что сохранение ограничений на поездки в страны Шенгенской зоны для жителей неевропейских государств снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза.
Эхо Москвы 19:06
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
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Общество

Стало известно о требовании российского миллиардера закрыть города

Российский миллиардер Алексей Мордашов требовал от четырех губернаторов закрыть города, в которых находятся предприятия принадлежащей ему «Северстали».
Lenta.ru 08:39
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Авто

УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
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Происшествия

Красноярский экс-депутат Быков обвинил губернатора в сговоре против него

Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков прокомментировал решение о его аресте.
Коммерсантъ 07:54
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Авто

У дилеров новый Skoda Rapid появится после майских праздников

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
Автоновости дня вчера в 04:09
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Футбол

Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ

Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.
Газета.Ru 11:31
Общество

С 12 мая в Алтайском крае введут масочный режим

Добавим, что 65 регионов в России уже ввели масочный режим.
Вести Алтай вчера в 11:14
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