Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессНижний Новгород ждет главный спортивный форум страны

Как заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для проведения форума «Россия — спортивная держава» уже почти все готово, и город ждет гостей. Для них, например, откроют свободный доступ в музеи Нижнего Новгорода.
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Более 400 волонтеров будет привлечено к работе на форуме «Россия — спортивная держава»

Newsroom2410:08

Глеб Никитин: «Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме „Россия – спортивная держава“»

Нижегородские Новости10:35

Глеб Никитин рассказал, как Нижний будет принимать форум «Россия — спортивная держава»

Нижегородская Правда12:50

Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны

Спорт-Экспресс14:00

Колобков: «„Россия — спортивная держава“ станет ежегодным. В этом году его покажут на центральном ТВ»

Sport24.ru09:33

Павильон 800-летия Нижнего Новгорода установят на форуме «Россия — спортивная держава»

В Городе N11:08

На форуме «Россия – спортивная держава» представят павильон «Нижний 800»

РИА Новости11:37
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

BFM.ru 10 сентября в 03:30
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В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
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Политика

Комитет Конгресса одобрил резолюцию, направленную на импичмент Трампа

Юридический комитет палаты представителей США проголосовал за резолюцию о проведение расследования для возможного объявления импичмента президенту Дональду Трампу.
Gazeta.SPb 15:03
Гаджеты

В Россию придет крупный китайский производитель смартфонов

Китайская TCL сегодня сообщила о скором выходе на российский рынок смартфонов.
Dgl.ru вчера в 08:00
Футбол

Все средства с матча «Торпедо» — «Краснодар-2» будут направлены на восстановление дачи Шустикова

Все средства, собранные с продажи билетов на матч 13-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» — «Краснодар-2», будут направлены на восстановление дачи экс-защитника «автозаводцев» Виктора Шустикова, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс 14:48
Политика

Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи

Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru вчера в 09:58
Политика

Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении России

«Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2020 года», - сообщается в заявление.
Петербургский дневник 07:52
Политика

США восстановили всю военную помощь Украине

Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
ТАСС 13:21
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на Рублевке

Интерфакс 15:42
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик заметили у северо-западных границ России

Взгляд.ру вчера в 01:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева опубликовала ночное селфи

Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
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Происшествия

Тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ найден в музее

ForPost 11:25
Политика

Дочь Цемаха опровергла отъезд отца в ДНР

Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости 13:05
Политика

Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку

В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Политика

Решение перенести памятник советскому маршалу в Праге возмутило Россию

Посольство России в Чехии отреагировало на решение совета района Прага-6 перенести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, отбивавшему город у нацистов.
Lenta.ru 15:10
Здоровье

В Турции россиянке принудительно сделали кесарево сечение

Жительница Челябинска, отправившаяся с семьей на отдых в Турцию, оказалась в итоге в больнице, где врачи принудительно сделали ей кесарево сечение.
Ридус вчера в 11:58
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Происшествия

На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело

Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ 11:14
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Финансы

Силуанов призвал найти взвешенное решение по инвестированию ФНБ

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума.
РИА Новости 11:45
Футбол

УЕФА определился с названием для третьего еврокубка

Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru вчера в 11:04
Армия и оружие

Минобороны опровергло заявления НАТО о размещении ракет РФ в Европе

В Министерстве обороны России назвали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о размещении российских ракет в Европе и нарушении РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) бездоказательными.
Известия 15:03
Единоборства

Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа

Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
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Космос

«Роскосмос» рассекретил документы о лунной гонке

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала на своем сайте рассекреченные документы о начале исследования Луны.
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Общество

Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды

Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
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