Футбол
Спорт-ЭкспрессНижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Как заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для проведения форума «Россия — спортивная держава» уже почти все готово, и город ждет гостей. Для них, например, откроют свободный доступ в музеи Нижнего Новгорода.
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Глеб Никитин рассказал, как Нижний будет принимать форум «Россия — спортивная держава»
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