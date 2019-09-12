Футбол
Спорт-ЭкспрессНижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Как заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для проведения форума «Россия — спортивная держава» уже почти все готово, и город ждет гостей. Для них, например, откроют свободный доступ в музеи Нижнего Новгорода.
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