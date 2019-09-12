Футбол
Спорт-ЭкспрессНижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Как заверил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для проведения форума «Россия — спортивная держава» уже почти все готово, и город ждет гостей. Для них, например, откроют свободный доступ в музеи Нижнего Новгорода.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 400 волонтеров будет привлечено к работе на форуме «Россия — спортивная держава»
Newsroom24вчера в 10:08
Глеб Никитин рассказал, как Нижний будет принимать форум «Россия — спортивная держава»
Нижегородская Правдавчера в 12:50
Глеб Никитин: «Павильон 800-летия Нижнего Новгорода будет работать на форуме „Россия – спортивная держава“»
Нижегородские Новостивчера в 10:35
Павильон 800-летия Нижнего Новгорода установят на форуме «Россия — спортивная держава»
В Городе Nвчера в 11:08
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Здоровье
Жительница Британии родила дочь после 14 направлений на аборт
Жительница Британии приняла решение рожать после 14 рекомендаций от врачей прервать беременность и не пожалела об этом.
Дни24 03:35
Политика
Пушков оценил слова Зеленского об опасности «Северного потока — 2»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего трубопровод "Северный поток — 2" "угрозой" для Европы.
РИА Новости вчера в 23:30
Космос
Китай успешно запустил три спутника
Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».
RT на русском вчера в 01:23
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Политика
Зеленский выступил против международных миротворцев в Донбассе
Международную миротворческую миссию вводить на линию разграничения в Донбассе не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия саммита YES-2019.
Московский Комсомолец 03:24
Авто
Nissan выпустит электрический кроссовер в стиле концепта IMX
Некоторые специалисты сходятся во мнении, что электрический кроссовер позиционируется в качестве серийного образца показанного концепта IMx, вышедшего в 2017 году.
Faktom вчера в 03:56
Политика
Зеленский назвал своим «счастьем» посадку Порошенко в тюрьму
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите YES-2019 намекнул о необходимости посадки бывшего украинского лидера Петра Порошенко, сообщает Strana.ua.
Московский Комсомолец 03:32
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО
Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам.
Национальная служба новостей вчера в 10:34
Спорт
Юную пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник
Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в соревнованиях из-за слишком оголенных ягодиц, сообщает The Sun.
Газета.Ru 03:34
Кино
Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей требуют уважения к себе
ИА InterMedia 04:13
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Российская газета вчера в 02:55
Кино
Вышел первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного»
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр 15-го сезона "Сверхъестественного" и рассказали, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.
VSE42.RU вчера в 23:28
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Политика
Американский дипломат сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин чаще общается с главой Украины Владимиром Зеленским, чем с Петром Порошенко во время его президентства, передает УНИАН.
Газета.Ru 01:35
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Политика
Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе.
Газета.Ru 04:25
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости вчера в 03:32
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Меган Маркл выпустила капсульную коллекцию, деньги от продажи которой будут отправлены в благотворительную организацию Smart Works, которая помогает безработным женщинам в трудоустройстве.
Газета.Ru вчера в 16:31
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 02:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22