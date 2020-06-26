Политика

ВедомостиВедомостиПалата представителей США одобрила законопроект о реформе полиции

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, ограничивающий действия полицейских и расширяющий права их преследовать за нарушения. За него проголосовали 236 конгрессменов, против – 181. Новый законопроект предусматривает целый ряд ограничений для полицейской практики.
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Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

RT на русскомвчера в 21:35

Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

РБКвчера в 23:01

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о полиции

Коммерсантъвчера в 22:59

В США палата представителей одобрила законопроект демократов о полиции

Российская газетавчера в 22:03

Палата представителей США приняла законопроект демократов о реформе полиции

Интерфаксвчера в 23:55

Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции

РИА Новостивчера в 21:11

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о полиции

ТАССвчера в 21:03
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