Политика
ВедомостиПалата представителей США одобрила законопроект о реформе полиции
Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о реформе полиции, ограничивающий действия полицейских и расширяющий права их преследовать за нарушения. За него проголосовали 236 конгрессменов, против – 181. Новый законопроект предусматривает целый ряд ограничений для полицейской практики.
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В США палата представителей одобрила законопроект демократов о полиции
Российская газетавчера в 22:03
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Политика
Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ и принес на избирательный участок экземпляр основного закона со своими пометками.
РИА Новости 04:12
Здоровье
Воронежский губернатор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:03
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 24 июня в 02:09
Гаджеты
Xiaomi временно снизила в России цену на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей
Сегодня российское подразделение Xiaomi объявило о временном снижении цены на новый фитнес-браслет с поддержкой NFC-платежей — Mi Smart Band 4. Устройство можно купить дешевле по промокоду.
Ferra вчера в 12:27
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Политика
В Кремле прокомментировали попытку двойного голосования Лобкова
"Никоим образом", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста, ставит ли под сомнение легитимность голосования используемая система по выявлению подобных изъянов.
РИА Новости 05:53
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47
Общество
Рассмотрение дела MH17 по существу могут перенести на следующий год
Голландская прокуратура сообщила, что рассмотрение материалов дела о крушении рейса MH17 по существу может начаться в начале 2021 года.
Политическая Экспертиза 05:13
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью
Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря.
Летидор 03:45
Политика
На Украине рассказали о плане по уничтожению страны
Политик утверждает, что вне страны был разработан некий план по превращению Украины в «актив и колонию».
Lenta.ru 24 июня в 22:58
Авто
УАЗ отказался от «Русского Прадо»
Проект модернизированного УАЗ «Патриот» по прозвищу «Русский Прадо» умер, так и не родившись.
Автоновости дня 05:50
Политика
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт вчера в 08:25
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
На YouTube был опубликован первый эпизод Night City Wire, в котором студия CD Projekt RED будет делиться информацией о своей грядущей игре Cyberpunk 2077.
Газета.Ru 05:57
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Общество
Глава избиркома выиграла квартиру при голосовании
Жительница Омской области выиграла квартиру в лотерее «Мой регион», организованной местными властями и предпринимателями.
Брянские новости 05:14
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Футбол
Президент «Урала»: «Мы-то готовы жить на базе. Но это дополнительные расходы. А другие будут гулять по улицам, приедут и нас перезаражают?»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» возможное развитие событий, при котором команды обяжут находиться на базе до конца чемпионата во избежание заболевания коронавирусом.
Спорт-Экспресс 04:51
Общество
Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
Газета.Ru 05:18
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Здоровье
В Сургуте женщину с поражением легких отказываются класть в стационар
Несмотря на заключение врачей СОКБ - подозрение на пневмонию и поражение легких на 24 процента, 58-летней женщине в госпитализации отказали, отправив лечиться домой.
СургутИнформТВ 06:11
Общество
Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы
Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
Общество
Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Политика
Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
Газета.Ru вчера в 18:50
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43