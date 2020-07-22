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МонаВиста
МонаВиста

В США Палата представителей одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Опрошенные изданием "Комсомольская правда" эксперты считают, что в нынешней версии оборонный бюджет не будет подписан президентом США Дональдом Трампом, который настроен против положений документа, предлагающих ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, о переименовании названных в честь героев Гражданской войны 1861 – 1865 годов военных объектов США и других положений.В источнике
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Комсомольская правда

Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ

Комсомольская правда22 июля в 12:51
Коммерсантъ

Палата представителей США утвердила оборонный бюджет, предусматривающий политические меры

Коммерсантъ22 июля в 13:47
Lenta.ru

В США одобрили проект бюджета с санкциями против «Северного потока-2»

Lenta.ru21 июля в 21:27
Газета.Ru

Конгресс США одобрил проект с санкциями против «Северного потока - 2»

Газета.Ru22 июля в 02:55
Известия

Спасение Европы

Известия22 июля в 01:00
РИА Новости

Эксперт прокомментировал санкции США против «Северного потока – 2»

РИА Новости22 июля в 04:04
ТАСС

Конгрессмены США одобрили военный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»

ТАСС21 июля в 19:12

Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
Online47.ru20:20

Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола.
Банкфакс21 июля в 22:33
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компаниявчера в 08:55
47

В больницах Волгограда закончились места для заболевших коронавирусом

По информации правительства Хабаровского края до 90% мест в специализированных госпиталях столицы региона уже заняты заболевшими коронавирусом COVID-19, и их число каждый день увеличивается примерно на 100 человек.
Новые Известиявчера в 11:14
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«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

«Подопытным» в столь любопытном эксперименте стал новый УАЗ «Патриот» в максимальной комплектации за 1 370 000 рублей, который в итоге оказался разобранным в буквальном смысле «до винтика».
Автоновости дня17:05
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Путин и Трамп обсудили взаимодействие РФ и США в борьбе с пандемией

Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter.
ИА Красная Веснавчера в 13:36
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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